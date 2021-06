Euro: comment les Bleus ont apaisé les tensions avant d’affronter l’Allemagne

Perturbée par la polémique Mbappé-Giroud ces derniers jours, l’équipe de France semble avoir retrouvé un peu plus de quiétude à l’approche du choc d’ouverture de son Euro, ce mardi contre l’Allemagne (21h). L’attaquant parisien, lui, a retrouvé le sourire.

Au-delà de l’enjeu sportif, l’affiche entre la France et l’Allemagne, ce mardi à Munich (21 heures) revêt davantage d’importance qu’on ne l’imaginait. Face à la montée de quelques polémiques entourant les Bleus depuis quelques jours, le staff de l’équipe de France a, ces dernières heures, insisté auprès du groupe sur l’importance de se concentrer uniquement sur ce choc du groupe F, plutôt que sur les inutiles pollutions extérieures.

Et sur la nécessité de rentrer au plus vite dans la compétition, contrairement à 2018, afin de ne surfer que sur une dynamique positive. "Ils ont envie de gagner tout de suite. Pour démontrer qu’ils sont focus, et créer une dynamique qui donnerait rapidement du bonheur aux Français", confie l’agent d’un international français.

>> Toutes les infos sur l'Euro en direct

"On a passé quelques heures tumultueuses ces derniers jours"

Didier Deschamps, qui a laissé à Kylian Mbappé la possibilité de s’exprimer en conférence de presse dimanche, a depuis discuté avec certains cadres de l’équipe de France. L’objectif était clair pour le sélectionneur: leur rappeler l’importance d’assumer le statut de favori dont jouissent les Bleus, tout en calmant certaines ardeurs, au cas où quelques-uns penseraient avoir déjà gagné l’Euro.

"On a passé quelques heures tumultueuses ces derniers jours, à cause de bêtises inutiles, regrette un proche des Bleus. C’est bien finalement de démarrer par l’Allemagne, l’une des meilleures équipes du monde, pour tout de suite se mettre dans le grand bain."

Ce match pourrait aussi permettre d’éteindre certains doutes autour de l’attitude de Kylian Mbappé notamment, agacé ces derniers jours par ces fameux propos d’Olivier Giroud lui étant indirectement adressés. Mais la star du PSG a bien retrouvé son sourire et sa décontraction depuis quelques heures, rassure un membre des Bleus. Désormais tournée vers le même objectif, l’équipe de France était concentrée lors de la séance de lundi. La dernière avant d’affronter l’Allemagne.