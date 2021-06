Equipe de France: "Je ne me focalise plus sur les autres, je repousse juste mes limites", assure Mbappé

Au sortir d'une saison très réussie avec le PSG sur un plan individuel, Kylian Mbappé veut poursuivre sur sa lancée avec les Bleus à l'Euro. Pour marquer un peu plus l'histoire, dit-il, et aussi pour se rapprocher du Ballon d'or.

Avant d'entamer l'Euro ce mardi soir contre l'Allemagne (21h), Kylian Mbappé est en confiance. En très, très grande confiance, même. Dans une interview accordée à RTL avant l'entrée en lice de l'équipe de France, l'attaquant des Bleus et du PSG évoque notamment ses objectifs individuels, sans se fixer la moindre limite.

Déjà auteur de 46 buts cette saison, en club et en sélection, le "Kid de Bondy" ne compte pas s'arrêter-là. "Je crois que ce n’était jamais arrivé au 21e siècle qu’un joueur (français) mette autant de buts, j’ai déjà dépassé ce standard-là, lâche-t-il avec assurance. Je suis arrivé à un stade de ma vie, de ma carrière, où je ne veux plus trop me focaliser sur les autres. Je veux repousser mes limites à moi, c’est le plus important. Je veux donner le meilleur de moi-même, et voir où ça me mène."

"Tous les matchs où j’ai marqué l’histoire, je suis parti avec l’intention d’aider l’équipe"

Jusqu'au Ballon d'or, par exemple? "Ça passe par l’Euro, il n’y a pas le choix, sourit Mbappé. Mais c’est tôt, je n’y pense pas. J’ai déjà dit les autres années, quand je jouais ce Ballon d’or, que j’essayais de ne pas y penser. Je n’arrive pas à penser à un trophée individuel et être collectif ensuite. Il faut penser d’abord au collectif, et bien sûr que si le collectif te fait briller, tu brilleras aussi par toi-même, et tu pourras arriver à ce genre de prix."

Et d'ajouter: "Tous les matchs où j’ai marqué l’histoire, je suis parti avec l’intention d’aider l’équipe. Et l’équipe me l’a rendu."