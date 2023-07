Equipe de France féminine: Eric Blahic, épisode 2 dans la maison bleue

Ancien membre du staff de Corinne Diacre entre janvier et juillet 2021, Eric Blahic a fait son retour en équipe de France féminine avec l'arrivée de Hervé Renard à la tête des Bleues. Un nouveau rôle qu'il explique.

Il n’y a pas de mauvaise joueuse que des mauvaises passes !", "C’est de mieux en mieux dans l’intensité les files !" Sa voix résonne à nouveau dans Clairefontaine depuis quelques semaines. Après un premier passage sous les ordres de Corinne Diacre entre janvier 2020 et juillet 2021, et une expérience à la Direction technique nationale, Eric Blahic a fait son retour au sein du staff de l’équipe de France féminine. Cette fois en tant que deuxième adjoint d’Hervé Renard. "Episode 2 oui (sourire). Un retour qui n’était pas au départ prévu, mais je me retrouve là avec beaucoup de joie et beaucoup d’enthousiasme", confie le technicien breton de 58 ans.

Un retour avec Hervé Renard

Suite à l’éviction de Corinne Diacre début mars, Blahic faisait partie des noms potentiels pour sa succession. Hervé Renard est finalement choisi pour le poste par la Fédération française de football. Au moment de son intronisation, ce dernier appelle Blahic: "On a longuement discuté sur le rôle que je devais avoir dans le staff et ce qu’il attendait de moi. On a aussi discuté avec le reste du staff avec David Ducci et Laurent Bonadei pour savoir comment je pouvais m’intégrer. Et puis on est tombé d’accord et on a bien fait pour l’instant."

Le sélectionneur loue les qualités de son adjoint à travers un exemple pour lui, Guy Lacombe: "Ma plus grande caution en ce qui le concerne: il a travaillé pendant 10 ans avec Guy Lacombe. Et j'ai un immense respect pour Guy Lacombe qui a été mon entraineur au centre de formation et avec qui j'ai joué même lorsqu'il terminait sa carrière à l'AS Cannes. Il m'a apporté énormément, m'a transmis la fibre de devenir entraineur un jour. C'est la caution. Quand on travaille 10 ans avec Guy Lacombe, forcément on est compétent, forcément on est quelqu'un de bien parce qu'il attache autant d'importance au travail qu'à l'aspect humain."

Un technicien d’expérience respecté très présent sur le terrain

Depuis le mois d’avril, il dirige les séances d’entrainement des Bleues avec Laurent Bonadei. "Oui j’ai une voix mais avec moins d’accent que cella de Laurent (sourire). Celle de Gilles (Fouache) porte aussi, celle de Thomas (Pavillon). On a tous un rôle à un moment donné, on a le gros avantage de ne pas se marcher sur les pieds. Chacun sait ce qu’il a à faire, tout a vraiment été calé dès le départ", explique Blahic qui exerce son cœur de métier, le terrain.

"J’ai ce rôle de construction, d’élaboration des séances avec Gilles (Fouache), Sabrina (Viguier) et Thomas (Pavillon) en fonction du plan de jeu, de la réflexion du projet d’Hervé. Et on se partage les tâches là-dessus. Je retrouve ce que j’aime faire à savoir le terrain, l’animation, la création des séances. Des choses que j’ai toujours faites."

"C’est un peu le tacticien aussi à l’entrainement"

"Le capitaine" Laurent Bonadei, comme le surnomme Blahic, explique le rôle du Breton: "Eric c’est un entraineur de grande qualité qui a une expérience très importante sur les bancs de Ligue 1 avec les hommes, et puis il a eu cette expérience avec les féminines, puis à la DTN. Il a une grosse expérience, il connait parfaitement les exercices. J’apprécié beaucoup son organisation, sous son côté blagueur, il est très structuré, organisé, chaque exercice est reporté sur une fiche. Il a des idées pertinentes sur l’adaptation que l’on doit avoir chaque jour car on peut avoir une joueuse en moins, en plus, ou se retrouver à un nombre impair."

La milieu de terrain Léa Le Garrec abonde: "Il est surtout là pour amener tout ce qui est touche technique, c’est un peu le tacticien aussi à l’entrainement. Il est là pour nous accompagner à l’entrainement, nous apporter des consignes et nous féliciter quand il faut. Nous apporter toute l’expérience qu’il a eue chez les hommes."

Proche des joueuses et du staff

Eric Blahic est à très à l’aise dans ce staff élargi, un fonctionnement à l’opposé de ce qu’il a connu par le passé avec les Bleues. "Cela nous permet de recouper un maximum d’informations. Chacun a un rôle bien défini. On est plus à l’écoute de l’ensemble des filles. Il faut passer du temps aussi avec celles que l’on entend moins, celles qui prennent peu la parole. Les remontées d’informations, les discussions de façon formelle ou informelle nous permettent d’avoir un processus et une réflexion sur le projet pour la suite."

En dehors du terrain, c’est un Eric Blahic souriant, blagueur, plein de bonne humeur qui anime la vie du staff et du groupe. Pas avare de fourberies lors du moindre tennis ballon avec le staff, ou quand il n’arrive pas à ranger les piquets d’entrainement dans leur housse habituelle, il donne l’impression de ne jamais avoir quitté le groupe France. En effet, lors de son premier passage, il avait été très apprécié par les joueuses, même si sa bonne entente avait été entrecoupée par le fonctionnement de Corinne Diacre.

"Le clown de temps en temps"

"Il connait beaucoup de joueuses. Il est important dans le groupe parce qu’il aime bien nous sortir quelques petites blagues, c’est son humour ! Il fait un petit peu le clown de temps en temps mais on a besoin de ça aussi", raconte Léa Le Garrec. "Il faut dissocier les deux, coupe Eric Blahic. On est capable en dehors d’être dans des moments de convivialité comme savent le faire David, Laurent, le reste du staff et y compris le coach qui est très très bon là-dessus aussi. Mais à la fois quand on est dans le travail, elles savent que le côté technicien ressort."

"On dissocie bien les choses, ce qui n’empêche quand on est sur le terrain d’avoir aussi des moments d’encouragement, d’écoute, de motivation." Laurent Bonadei, adjoint d’Hervé Renard, apprécie l’homme et ses facéties: "Elles sont souvent bonnes (les blagues, ndlr) ! Elles sont souvent même décalées c’est vrai que c’est important d’être sérieux, organisé, structuré, mais aussi important de ne pas non plus se prendre la tête et d’avoir des personnes qui peuvent amener une petite touche d’humour et de convivialité." Une palette de compétences et un état d’esprit qui pourront peut-être permettre à l’équipe de France de passer un nouveau palier lors de cette Coupe du monde.