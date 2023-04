Équipe de France: Hervé Renard veut améliorer l'accompagnement des mamans footballeuses

Hervé Renard a été interrogé ce lundi sur le retour d'Amel Majri au sein de l'équipe de France féminine. Désormais maman, la Lyonnnaise est arrivée à Clairefontaine avec sa jeune fille. Le sélectionneur des Bleues a expliqué être favorable à la mise en place d'une structure spécialisée chez les Bleues, afin d'aider les joueuses qui ont des enfants en bas âge.

Successeur de Corinne Diacre, Hervé Renard a entamé ce lundi son premier rassemblement à la tête de l'équipe de France féminine de football pour préparer les matchs contre la Colombie et le Canada. Le nouveau patron des Bleues a notamment rappelé Wendie Renard, choisie comme capitaine, ou ses coéquipières lyonnaises Eugénie Le Sommer et Amel Majri. Une première pour cette dernière depuis sa grosse blessure au genou et surtout depuis sa maternité. Maman d'une petite fille, Amel Majri est venue à Clairefontaine avec son enfant.

"Je pense que c'est indispensable de donner une structure aux joueuses avec des enfants en bas âge, a expliqué Hervé Renard. Amel Majri a une petite fille de neuf mois et je pense que c'est difficile pour une maman de laisser son enfant très jeune comme cela à la maison pour venir participer à un stage international même si c’est son métier. Certains pourront argumenter là-dessus..."

Une "nounou" et un espace de jeu pour les enfants

Chargé de préparer au mieux les Bleues pour la Coupe du monde qui aura lieu cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande, Hervé Renard estime que la France est en retard sur les autres grandes nations dans l'accompagnement des joueuses devenues mamans. Prenant l'exemple des États-Unis, le sélectionneur milite pour des évolutions chez les Tricolores.

"Aujourd’hui, dans les plus grandes sélections mondiales, il y a beaucoup de choses organisées pour les enfants donc la France est un peu en retard, observe Renard. Il faut franchir ce pas. Il faut arriver à ce qu’il y ait une structure spécialisée pour cela donc avec une nounou, avec un espace pour que les enfants puissent s’amuser, jouer entre eux."

"La porte vient d'être ouverte par la FFF"

Aux yeux du sélectionneur, pour que les joueuses donnent le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain, il faut qu'elles soient bien dans le leur tête. Avec une nourrice pour s'occuper de leur enfant pendant qu'elles préparent les matchs, elles pourront se concentrer pleinement sur le football. "Je ne pense pas que cela puisse nuire à quelque fonctionnement que ce soit dans un groupe. Et psychologiquement, cela a une importance capitale. Donc je me mets à la place d’Amel, a complété Hervé Renard. J'ai aussi eu quatre enfants donc c'est important. Pour être bien dans sa tête et pour être performante, c’est important d’associer les deux donc c’est fait dans ce but-là, que tout le monde se sente bien avec des règles à respecter dans un cadre de vie."

Et le nouvel entraîneur des Bleues de conclure: "La porte vient d'être ouverte grâce à la Fédération française de football. Je le dis, il y a des progrès à faire au niveau de cette assistance et de cette organisation mais on va les franchir pour arriver à faire ce que les États-Unis font actuellement avec une meilleure organisation. Peut-être, qui sait, un jour on se retrouvera avec quatre ou cinq bambins parmi nous. Mais du moment que tout est bien organisé, dans une structure parfaite, cela ne pose aucun problème".