Équipe de France: l'avocat de Diacre estime qu'il n'y a "aucune raison" de la limoger et tacle Aulas

Christophe Ayela, avocat de Corinne Diacre, considère que la FFF n'a "aucune raison" de démettre sa cliente de ses fonctions de sélectionneuse de l'équipe de France.

"Corinne Diacre n'a qu'un seul objectif: demeurer sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas maintenue à la tête de l'équipe de France", a déclaré auprès de franceinfo l'avocat de Corinne Diacre, Christophe Ayela, à la veille d'un comité exécutif de la Fédération française de football décisif (jeudi 9h30).

Christophe Ayela assure que Jean-Michel Aulas, président de l'OL et membre du comité exécutif, a tenu des "propos rassurants et apaisants" lors d'une audition de la sélectionneuse qui s'est tenue le 7 mars à la FFF. L'avocat déplore cependant que le dirigeant lyonnais se soit "servi de la situation" dans les derniers jours, en tant des propos critiques contre Corinne Diacre.

Diacre ne compte pas démissionner

Lâchée par plusieurs joueuses cadres, Corinne Diacre vit peut-être ses derniers jours à la tête des Bleues, tant la pression est forte autour des méthodes et du management mis en place depuis son arrivée en 2017. "Je suis pleinement déterminée à mener ma mission à bien", a fait savoir mercredi l'entraîneure de 48 ans, qui espère encore être à la Coupe du monde 2023 en Australie.

Sous contrat jusqu'à l'été 2024, l'ancienne entraîneure de Clermont en Ligue 2 dénonce "une opération de déstabilisation" et "une campagne de dénigrement qui stupéfie par sa violence et sa malhonnêteté". Le message est clair pour la FFF et son président par intérim Philippe Diallo: l'ancienne défenseure ne démissionnera pas.

Corinne Diacre n'est pas conviée au comité exécutif, lors duquel les recommandations d'une commission spéciale constituée depuis huit jours seront d'abord entendues. Quatre membres du "gouvernement" de la FFF la composent: Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Aline Riera et Marc Keller. Ils ont mené ces derniers jours des auditions, sollicitant notamment plusieurs joueuses de la sélection.