Equipe de France féminine: la renaissance d'Eugénie Le Sommer

Avec déjà trois buts à son actif depuis le début de la compétition, Eugénie Le Sommer réalise une Coupe du monde féminine 2023 époustouflante. Après avoir fait son grand retour lors de l’intronisation d’Hervé Renard à la tête de la sélection, la Bretonne de 34 ans vit une deuxième jeunesse en équipe de France qui pourrait permettre aux Bleues de voir loin.

Pendant deux ans, elle aura cruellement manqué à cette équipe de France tout autant, si ce n’est plus qu’elle était orpheline du maillot tricolore. Avec l’intronisation d’Hervé Renard à la tête des Bleues, Eugénie Le Sommer a fait son grand retour en sélection au mois d’avril, et fait désormais partie des vice-capitaines du groupe.

À voir son nettoyage de lucarnes à l’entrainement lors de la préparation à Clairefontaine, il était clair que la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France (92 réalisations) avait retrouvé la confiance et une forme étincelante. Cela s’est vite concrétisé en match officiel: 3 buts déjà depuis le début du Mondial. Décryptage d’une deuxième vie en bleue.

Elle épate tout le monde

Lorsqu’il prend les rênes de l’équipe de France, Hervé Renard espère le retour de Marie-Antoinette Katoto pour le Mondial. Il contacte plusieurs joueuses pour leur exposer son projet, dont Eugénie Le Sommer. Pour lui la donne est claire: les Bleues ne peuvent pas se passer de la meilleure buteuse de l’histoire. Mais dans un rôle bien précis, car à 34 ans, il faut aussi ménager un peu la monture pour qu’elle perdure sur la totalité d’une Coupe du monde. Même si l'intéressée n'aime pas qu'on lui parle d'âge.

Les forfaits de Katoto, et Cascarino dans le domaine offensif ont en quelque sorte changé la donne. "ELS" redevenant un élément capital du 11 de départ sur lequel Hervé Renard compte énormément, fan des qualités de son attaquante: "Eugénie a fait un match exceptionnel (ndlr: face au Maroc). Tout ce qu’elle fait, elle le fait bien. Techniquement c’est propre, on a l’impression qu’elle a des jambes de 25 ans. Je suis à chaque fois impressionné par ce qu’elle est capable de faire."

Et la meilleure buteuse de l’histoire de l’Olympique lyonnais le lui rend bien. 6 buts depuis le mois d’avril en sept matches disputés. Sa coéquipière, Grace Geyoro abonde: "Eugénie c’est une très grande attaquante. Elle a marqué énormément de buts pour l’équipe de France. Si je ne dis pas de bêtises, c’est son 91e, 92e ! C’est énorme, elle nous le démontre à chaque match. Elle arrive à demander les ballons, mais elle est aussi à la finition. À son âge, je pense que tout le monde n’est pas capable de le faire, forcément c’est un atout pour nous, on va s’en servir comme il se doit."

Parfaitement à l’aise dans ce 4-4-2

Son sens du but exceptionnel, son jeu de courses entre les lignes et sa capacité à tourner autour d’une autre attaquante font des ravages dans ce tournoi au boût du monde. Peut-être comme jamais lors d’une grande compétition avec l’équipe de France.

Elle semble d’autant plus à l’aise depuis que le staff a décidé de tronquer son 4-3-3 pour un 4-4-2 après la défaite en match de préparation face à l’Australie. Elles forment un duo explosif sur le font de l’attaque avec sa future coéquipière à Lyon, Kadidiatou Diani: "J’aime bien jouer entre les lignes, ça fait partie de mes qualités. "Kadi" est plus une joueuse de profondeur. On essaye de se compléter", analysait la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues après la victoire face au Maroc. Et cela fonctionne, Le Sommer a marqué plus de buts sur ce 8e de finale que lors de tous les matchés à élimination directe en grande compétition dans sa carrière. Les Australiennes sont prévenues.