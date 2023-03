Équipe de France féminine: le gros effort financier qu’aurait réalisé Hervé Renard pour signer

Hervé Renard aurait divisé son salaire par dix pour quitter la tête de la sélection saoudienne et s'engager avec l’équipe de France féminine, rapportent L'Équipe et Le Figaro.

Hervé Renard s’est assis sur un joli pactole. Sous contrat avec la fédération saoudienne de football jusqu’en 2027, le technicien de 54 ans a quitté ses fonctions à la tête des Faucons Verts pour officiellement s’engager avec l’équipe de France féminine ce jeudi.

L’ancien coach de Lille et de Sochaux devrait percevoir un salaire similaire à celui de Corinne Diacre, soit environ 400.000 euros annuels. Selon les chiffres rapportés par L'Équipe et Le Figaro, il touchait environ de dix fois plus sur le banc de l’Arabie saoudite. Pour le libérer de son contrat, la fédération saoudienne aurait initialement souhaité que la FFF paye cinq millions d'euros d’indemnité de départ, mais l’instance tricolore se serait montrée inflexible.

Sous contrat jusqu'à la fin des JO 2024

Hervé Renard s’est engagé avec les Bleues jusqu’à la fin des JO 2024. À titre de comparaison, Didier Deschamps touche environ trois millions d’euros annuels à la tête de l’équipe masculine.

Officialisé ce jeudi à la tête de l’équipe de France féminine, Hervé Renard doit d’ores et déjà se tourner vers la préparation d’un tournoi majeur: la Coupe du monde. Organisé en Australie et Nouvelle-Zélande, le Mondial débute le 20 juillet prochain. Pour sa première expérience avec une équipe féminine, le coach de 54 ans a donc moins de quatre mois pour préparer son groupe à cette échéance.