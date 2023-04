Equipe de France féminine: "neuf jours fantastiques", Hervé Renard aux anges pour ses débuts

Hervé Renard, sélectionneur de l’équipe de France féminine, confie avoir vécu un début idéal avec les Bleus, victorieuses de la Colombie (5-2), puis du Canada (2-1) en match amical.

Deux matchs, deux victoires, dont l’une contre les championnes olympiques en titre. Hervé Renard a vécu des débuts de rêve sur le banc de l’équipe de France féminine, après sa nomination comme sélectionneur le 30 mars dernier. Le technicien affichait un large sourire après le succès de prestige contre le Canada (2-1), mardi au Mans.

"La concurrence va être rude"

"C'était neuf jours fantastiques, a-t-il confié. Je ne peux pas dire mieux. Je pense que je l'ai assez répété. Quand vous avez des joueuses qui sont disciplinées, attentives et très rigoureuses dans le travail, c'est que du bonheur pour un entraîneur. Et elles ont démontré en plus qu'elles étaient capables, face à des adversaires de grande qualité, d'être au niveau et même plus. Donc voilà, c'était neuf jours très très bons."

"Maintenant il va falloir bien suivre la fin du championnat parce que la concurrence va être rude, promet-il. La liste des 23 (pour la Coupe du monde, ndlr) ne va pas être facile, il y aura également des revenantes. Des joueuses qui sont blessées et qui vont revenir avant le stage de préparation. Cela va donc faire une compétition assez importante. Mais c'est le football et c'est comme cela que l'on va vers l'avant."

Renard a pris la succession de Corinne Diacre, démise de ses fonctions de sélectionneure par le comité exécutif de la Fédération française de football durant le mois de mars. Elle a payé un management jugé trop rigide par plusieurs joueuses, dont certaines cadres qui ont annoncé leur retrait de la sélection. Renard, alors en poste en Arabie saoudite, a été choisi par les membres du comex pour tenter de mener les Bleus vers le titre mondial cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande (du 20 juillet au 20 août 2023).