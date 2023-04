Equipe de France féminine: Hervé Renard raconte son bizutage "un petit peu enflammé"

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de son deuxième match à la tête des Bleues, mardi contre le Canada (21h10), Hervé Renard a profité de l’occasion pour raconter son bizutage. Sur une musique africaine, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine a fait vivre à son groupe un moment "un petit peu enflammé".

Les sélectionneurs ont visiblement aussi le droit à leur petit bizutage. A l’instar des joueurs qui connaissent leur première convocation avec l’équipe de France, Hervé Renard, le tout nouveau coach des Bleues, a également dû livrer une petite prestation musicale devant son groupe.

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille de son deuxième match à la tête de la sélection tricolore (en amical, mardi à 21h10 contre le Canada), Hervé Renard a raconté en détails ce petit moment de fête.

"C'était bien, mais un peu terne avant ça"

"Vous savez d’où je viens, j’ai mis une musique africaine, une musique de Fally Ipupa, a confié le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Les joueuses se sont levées, ça a débuté une petite période où ça s’est un petit peu enflammé. C’était bien, mais c’était un peu terne avant ça. Il faut de la joie, de la danse, de la musique. On n’est pas là pour s’ennuyer, oh ! Il faut prendre du bon temps et être sérieux quand on est sur le terrain. C’était ça le message."

Depuis sa prise de fonction à la tête des Bleues, Hervé Renard s’attache à remettre de la joie dans un groupe usé par des mois de tension. "C’est quelqu’un qui est un très bon communicant mais qui sait aussi transmettre ce qu’il veut dire, ses émotions, ses consignes. C’est quelqu’un très ouvert, très avenant, il a le sourire, confiait Eugénie Le Sommer au micro de RMC Sport il y a quelques jours. Mais on a pu voir aussi sa face un peu plus sérieuse (sourire). Quand il a des choses à nous dire, il nous les dit aussi."

"Son ouverture d'esprit est incroyable, le fait qu'il ait voyagé à travers le monde, qu'il ait eu des expériences très différentes, ça amène une autre culture dans le groupe, a renchéri Sakina Karchaoui dans les colonnes de L'Équipe. On peut parler de tout et de rien, il est très attentif à ce qu'on lui dit, ouvert à la conversation. Ça amène de la fraîcheur."

Sur le terrain, la "méthode Renard" a par ailleurs porté ses fruits puisque les Bleues, menées 2-0, ont réussi à renverser leur premier match avec leur nouveau sélectionneur vendredi contre la Colombie (5-2).