Équipe de France: "Forcément, il y a de l’espoir", Pierre Kalulu croise les doigts avant la Coupe du monde

Invité de l’After Foot ce lundi sur RMC, Pierre Kalulu a exprimé son envie de rejoindre l’équipe de France. Le défenseur de l’AC Milan, sacré champion d’Italie la saison passée, espère être appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il sera fixé dans dix jours. Comme tous les Français. Pierre Kalulu sera à l’affût le 9 novembre lorsque Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2022, qui débutera dans moins de trois semaines. Invité de l’After Foot, ce lundi sur RMC, le défenseur de l’AC Milan a exprimé son envie d’accompagner les Bleus au Qatar, même s’il n’a encore jamais été appelé.

"Forcément, il y a de l’espoir. Parce que j’ai fait toutes les catégories de jeunes, donc il y a cette envie de toucher au dernier palier, même si ça reste le plus compliqué à atteindre, a confié le joueur de 22 ans. Comme j’ai pu le voir ces derniers temps, il y a pas mal de joueurs avec lesquels j’ai évolué, que ce soit Tchouaméni, Badiashile, Saliba, Truffert, qui ont pu y toucher. Donc on se dit que la marche n’est pas si lointaine que ça."

"Maignan et Giroud me poussent au quotidien"

"C’est sûr que ça passe par de bonnes performances en club, a-t-il poursuivi. Mais on se rapproche, donc forcément, l’esprit de compétiteur est là et te pousse à vouloir aller le chercher. Surtout quand tu es encore en club avec Mike Maignan ou Olivier Giroud, qui ne cessent d’y aller."

Pierre Kalulu côtoie aussi Théo Hernandez en Lombardie. Et l’ancien Lyonnais, sacré champion d’Italie dans la peau d’un titulaire la saison passée, profite des bonnes ondes de ses compatriotes au Milan. "Ils ne font que m’encourager et me dire que ce n’est pas loin, que c’est sur la bonne voie, que c’est loin d’être encore fait, parce qu’ils veulent que je travaille toujours et que je reste dans une forme d’humilité, témoigne-t-il. Forcément, ils me poussent au quotidien pour aller chercher ce dernier palier et ils en seraient les plus heureux, je pense".