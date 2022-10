Équipe de France: la stat qui montre à quel point la France perd un taulier avec le forfait de Pogba

L’équipe de France ne pourra pas compter sur Paul Pogba lors de la Coupe du monde 2022. Le milieu de terrain de la Juventus, actuellement blessé, a officialisé ce lundi son forfait pour le Qatar. Un gros coup dur pour les Bleus, qui vont devoir composer sans leur taulier. Avec des successeurs potentiels assez inexpérimentés.

Un secteur totalement dépeuplé. Didier Deschamps va devoir repenser intégralement son entrejeu pour aborder la Coupe du monde 2022. Aucun des milieux de terrain sacrés champions du monde en Russie, il y a quatre ans, ne sera présent pour défendre la couronne des Bleus au Qatar. Blaise Matuidi n’a plus joué depuis son dernier match avec l’Inter Miami il y a un an et demi, Steven Nzonzi s’est exilé au Qatar sous les couleurs d’Al-Rayyan et Corentin Tolisso, de retour à l’OL, enchaîne les pépins physiques ces dernières années. Ces trois joueurs n’entrent plus dans les plans de Deschamps. Idem pour Thomas Lemar (Atlético de Madrid) ou Nabil Fekir (Betis Séville). N’Golo Kanté a lui déclaré forfait en raison de ses douleurs aux ischio-jambiers.

Paul Pogba, opéré du genou durant l’intersaison, a fait savoir ce lundi qu’il ne serait pas rétabli à temps pour le Mondial, dont le coup d’envoi est prévu dans moins de trois semaines. Un gros coup dur pour Deschamps. Depuis l’Euro 2016, "la Pioche" est l’un des principaux tauliers du vestiaire français. Personne n’a oublié ses discours de patron et ses prestations XXL lors de la Coupe du monde 2018. Sans parler de son but en finale contre la Croatie (4-2). L’an passé, il avait également été l’un des meilleurs durant l’Euro 2021, malgré sa perte de balle coupable contre la Suisse et l’élimination dès les 8es de finale (3-3, 4 tab à 5).

Deux fois plus de buts et de titularisations

Une donnée permet de bien mesurer le poids de l’absence de Pogba, à l’heure où aucun de ses successeurs potentiels ne s’est imposé chez les Bleus. Le milieu de terrain de la Juventus, âgé de 29 ans, compte à ce jour 91 sélections. Soit, à lui seul, 33 sélections de plus qu’Adrien Rabiot (29), Aurélien Tchouaméni (14), Mattéo Guendouzi (6), Eduardo Camavinga (4), Boubacar Kamara (3) et Youssouf Fofana (2) réunis. Il a également marqué deux fois plus de buts (11 contre 5) que l’ensemble de ses concurrents au poste.

Pogba affiche aussi deux fois plus de titularisations (79 contre 39) que le groupe formé par Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi, Camavinga, Kamara et Fofana. Un écart abyssal accentué par la différence d’âge et d’expérience du plus haut niveau. A part Rabiot (27 ans), tous les autres candidats au poste de Pogba ont moins de 24 ans. De quoi compliquer sérieusement la mission de Deschamps à l’heure de se lancer à l’assaut d’une troisième étoile au Moyen Orient.