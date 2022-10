Équipe de France: Deschamps l’assure, il ne convoquera que des joueurs "guéris" pour le Mondial 2022

Dans une interview accordée à Brut., Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, explique qu'il ne convoquera aucun joueur diminué pour la Coupe du monde 2022. Les Français retenus pour partir au Qatar devront être aptes à disputer le premier match face à l'Australie, le 22 novembre.

Un message ferme et limpide. Didier Deschamps a profité d’une interview accordée à Brut. pour esquisser les contours de sa prochaine liste. Celle pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur de l’équipe de France dévoilera le 9 novembre les noms des joueurs retenus pour disputer la compétition au Qatar. Avec une condition très claire: les convoqués doivent être aptes dès le premier match face à l’Australie, prévu le 22 novembre (20h).

"C’est clair et net. Ça, je l’ai dit, prévient Deschamps. Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition, même s’il y en a qui peuvent sortir des exemples de 2018 sur nos deux latéraux qui étaient Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Ils étaient guéris. Après, c’est une condition athlétique. Et entre le moment où j’ai fait la liste et ce qui aurait dû se passer qui ne s’est pas passé… voilà. Mais partir sur une grande compétition avec des joueurs qui ne sont pas aptes, déjà ça occupe beaucoup trop l’attention, et pour ceux qui ont à jouer, ça monopolise aussi le staff médical. Moi, je considère qu’il faut partir avec des joueurs valides et aptes."

"Je suis d’un naturel optimiste"

De quoi envisager l’absences de certains cadres comme Raphaël Varane, Paul Pogba ou Mike Maignan, actuellement à l’infirmerie. "Il y aura un suivi jusqu’à la deadline du 9 novembre. Je suis toujours d’un naturel optimiste, en sachant que pour chaque joueur, chaque blessure, chaque situation est différente", relativise Deschamps.

Avant de détailler ses critères de sélection pour ceux qui reviennent d’un problème physique. "Il y a des étapes importantes, introduit l’entraîneur des champions du monde. En premier, que le joueur soit guéri, ça c’est la condition. Sans celle-là, il n’y a même pas à se poser la question. Ensuite, il faut évaluer la condition athlétique. Tout dépend de la longueur de l’arrêt, le nombre de matchs qu’ils auraient pu faire entre leurs blessures et le moment où ils seront avec nous. Et un troisième aspect, c’est la concurrence au poste".