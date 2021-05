Equipe de France: Gignac pourrait disputer les JO de Tokyo

Selon Canal+, l'AFP et L’Equipe, Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs et de la sélection olympique française, a noté le nom d'André-Pierre Gignac dans une liste élargie transmise au CNOSF en vue des prochains JO de Tokyo.

Il n’est plus apparu sous le maillot bleu depuis le 10 octobre 2016 et un déplacement aux Pays-Bas (1-0), en éliminatoires du Mondial. Mais comme il l’avait rappelé en mars dernier sur l’antenne de RMC, dans l'émission Top of the Foot, André-Pierre Gignac n’a pas encore pris sa retraite internationale et il pourrait bien retrouver l’équipe de France cet été. Sans doute pas pour l’Euro, le vivier offensif étant très fourni chez les A, mais peut-être à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Très apprécié par Ripoll

Selon Canal+, l'AFP et L’Equipe, l’attaquant des Tigres de Monterrey figure dans la liste élargie transmise au CNOSF (Comité national olympique et sportif français) par Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs et de la sélection olympique. Une liste de 90 noms, selon l'AFP, envoyée il y a plusieurs mois au CNOSF. Le règlement lui permet de retenir trois éléments nés avant 1997 dans une liste de dix-huit joueurs. Et Ripoll apprécierait énormément Gignac, qu’il a connu du côté de Lorient il y a quelques années.

Du haut de ses 35 ans, l’ancien Toulousain et Marseillais reste un sacré compétiteur et son expérience pourrait être utile pour ces Jeux, autant que ses qualités et son état d'esprit. Idole des Tigres au Mexique, où il sera bientôt rejoint par Florian Thauvin, Gignac a marqué les esprits en début d’année avec trois buts inscrits lors du Mondial des clubs, un tournoi qui avait vu son équipe ne s’incliner que 1 à 0 en finale face au Bayern Munich.

Sur le même sujet Mercato: les Tigres officialisent l'arrivée de Thauvin, qui va retrouver Gignac

D’après L’Equipe, ses dirigeants seraient également enclins à le libérer pour qu’il puisse disputer les JO, s’il est sélectionné. A noter que l'équipe de France défiera en phase de groupes le Japon, l'Afrique du Sud et... le Mexique.