Equipe de France: Giroud, Zouma, Kanté et Lemar ne joueront pas contre le pays de Galles

Les trois vainqueurs de la Ligue des champions, Olivier Giroud, Kurt Zouma et N'Golo Kanté, ne disputeront pas le match amical des Bleus contre le pays de Galles ce mercredi à Nice. Thomas Lemar, de retour de blessure, ne jouera pas non plus.

Olivier Giroud, Kurt Zouma et N'Golo Kanté, tout juste vainqueurs de la Ligue des champions avec Chelsea, seront préservés ce mercredi en équipe de France contre le pays de Galles en préparation à l'Euro, comme Thomas Lemar, a annoncé ce mardi le sélectionneur Didier Deschamps.

"Les trois joueurs de Chelsea ne seront pas concernés par la rencontre de demain (mercredi 21h05)", a affirmé Deschamps, les estimant "un peu fatigués après ce titre" obtenu samedi contre Manchester City (1-0). Les trois Londoniens n'ont rejoint la sélection que mardi midi.

Lemar reprendra l'entraînement collectif jeudi

Quant à Lemar, touché à une cuisse, "tout se passe bien mais il ne reprendra l'entraînement collectif que jeudi", a dit l'entraîneur basque en conférence de presse à Nice. Le milieu de l'Atlético de Madrid s'était entraîné à part depuis le début du rassemblement.

Deschamps aura donc à sa disposition un groupe de 22 joueurs pour son premier match de préparation à l'Euro, à l'Allianz Riviera de Nice, à deux semaines de l'entrée en lice contre l'Allemagne le 15 juin à Munich.