Équipe de France: Guendouzi et Rabiot appelés pour remplacer Tolisso et Kanté

Didier Deschamps a convoqué Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot afin de compenser les blessures de N’Golo Kanté et Corentin Tolisso, forfaits pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

A l’heure de disputer ses premiers matchs de la saison, l’équipe de France se renforce. Didier Deschamps a décidé de convoquer deux nouveaux joueurs afin de pallier les blessures de N’Golo Kanté et Corentin Tolisso, forfaits pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le milieu de terrain de Chelsea souffre de la cheville, alors que celui du Bayern Munich a été touché à l’entraînement.

Pour pallier leur absence, Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot ont été appelés. Prêté par Arsenal à l’OM cette saison, Guendouzi a déjà fréquenté l’équipe nationale mais il ne compte pour l’instant aucune sélection. Titulaire lors de l’Euro, Rabiot n’avait pas été convié à ce rendez-vous de rentrée en raison d’un souci à la cuisse. Le joueur de la Juventus semble donc avoir retrouvé de meilleures sensations. Le forfait de Dayot Upamecano, lundi soir, avait déjà conduit Deschamps à rappeler Clément Lenglet.

Ces changements ont été indiqués par communiqués: "Touché à un mollet, le milieu de terrain du Bayern Munich est indisponible jusqu’à la fin du rassemblement. Mattéo Guendouzi, son remplaçant, est attendu demain à Strasbourg. (...) Insuffisamment rétabli de sa blessure à la cheville gauche, N’Golo Kanté va quitter le rassemblement jeudi matin. Adrien Rabiot le suppléera dans le groupe en vue d’Ukraine-France et France-Finlande."

Oublier le flop de l’Euro

Après ce match face à la Bosnie au stade de la Meinau, les Bleus se rendront samedi à Kiev pour y affronter l’Ukraine, avant d’accueillir la Finlande, mardi prochain, au Groupama Stadium de Lyon. Avant ces trois rencontres, les champions du monde 2018 sont en tête du groupe D, avec 4 points d’avance sur l’Ukraine et 5 points sur la Finlande. Deux mois après la déception de l’Euro et l’élimination en 8es de finale contre la Suisse (3-3, 5 tab à 4), ils ont l’occasion de relever la tête. Pour se rapprocher un peu plus d’une qualification au Qatar.