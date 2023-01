Equipe de France: Hugo Lloris, capitaine des Bleus, annonce la fin de sa carrière internationale

Hugo Lloris a annoncé ce lundi la fin de son aventure en équipe de France. Le capitaine des Bleus et recordman de sélections (145) a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, à l’âge de 36 ans.

La fin d’une aventure couronnée de succès. La plus dense de l’histoire de l’équipe de France. Hugo Lloris a annoncé ce lundi la fin de sa carrière internationale à l’âge de 36 ans. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le capitaine des Bleus, recordman de sélections (145), a fait savoir qu’il ne porterait plus le maillot national.

"Il arrive un moment où il faut savoir passer la main, explique le gardien de Tottenham. Je n'ai pas envie de m'approprier la chose, j'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt (Mike Maignan)."

"Je préfère sortie en étant au plus haut"

Après avoir défendu les buts de la nation durant quatorze ans (sa première sélection remonte à novembre 2008), le Niçois tire sa révérence dans la foulée de la Coupe du monde 2022. Avec cette finale perdue contre l’Argentine (3-3, 4 tab à 2). Il part avec un statut de légende et un Mondial (2018) dans les bagages. "Je préfère sortir en étant au plus haut qu’attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop, précise le portier des Spurs, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Il y a aussi un choix familial, je ressens le besoin de passer plus de temps avec mon épouse et mes enfants".

Parmi les raisons qui l'ont poussé à prendre sa décision, Lloris évoque ses échanges avec deux anciens gardiens des Bleus: Fabien Barthez et Joël Bats. Il parle aussi d'une usure physique et mentale après un si long bail au poste de titulaire. "Quand tu es le numéro 1, on regarde tous tes faits et gestes, et on retient souvent le négatif. Un an, trois ans, c'est déjà difficile, mais pendant quatorze ans, c'est vraiment un 'achievement", comme disent les Anglis, un accomplissement. J'arrive à un moment de ma vie où je ressens le besoin d'autre chose."

"J'ai fini épuisé"

Le poids du capitanat a également pesé dans le choix de l'ancien gardien du Gym et de l'OL: "Le brassard, j'en ai toujours été fier, mais peut-être qu'à un moment, à être toujours exposé, tu manques un peu d'énergie, après. Quand tu es juste gardien, tu peux rester dans ta bulle. Mais j'ai vévu six phases finales comme capitaine, c'est éprouvant, et mentalement, je vois bien que je récupère moins vite qu'avant. J'ai fini épuisé. Mais c'est beau aussi, dans le sport, ce sentiment d'être allé au bout des choses, d'avoir tout donné, et de sortir de cette façon".