Equipe de France: Rothen appelle les Bleus à "faire grève" pour obtenir le départ de Le Graët

Jérôme Rothen est très remonté après les propos tenus par Noël Le Graët sur Zinedine Zidane dimanche dans Bartoli Time sur RMC. Notre consultant appelle tous les joueurs de football, et notamment ceux de l’équipe de France, à se mobiliser pour réclamer le départ du président de la FFF.

Il a eu du mal à contenir sa colère. Jérôme Rothen n’a pas du tout apprécié les propos tenus par Noël Le Graët sur Zinedine Zidane dimanche dans Bartoli Time sur RMC. Notre consultant est apparu très remonté à l’heure de commenter cette sortie polémique du président de la FFF. L’ancien milieu de terrain des Bleus appelle ses paires à faire bloc pour forcer Le Graët à quitter le poste qu’il occupe depuis 2011.

"Sans les joueurs, Le Graët ne serait rien"

"Il faut qu’on soit tous solidaires, les anciens, les joueurs actuels, a-t-il lancé dans Rothen s’enflamme sur RMC. Le tweet de Mbappé, je dis bravo Kylian. Mais les autres de l’équipe de France, ils attendent quoi pour prendre le relais? Lloris et Deschamps, ils attendent quoi? Ils doivent se désolidariser de Noël Le Graët. Et si la mobilisation ne suffit pas, eh bien faites grève. Faites grève! J’encourage les joueurs de foot à le faire. Parce que sans les joueurs, Le Graët ne serait rien du tout (…) On ne veut plus de l’image terrible qu’il renvoie. On ne veut plus de ça!"

Depuis la diffusion de ses propos sur Zizou, Le Graët fait l’objet d’une vague de critiques, de la part d’acteurs du monde du football, des médias, de la politique ou du milieu artistique. Amélie Oudéa-Castera, le ministre des Sports, a tenu ce lundi un point presse très incisif en appelant au départ du dirigeant breton.