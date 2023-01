Tottenham: Lloris durement critiqué après sa boulette contre Aston Villa

Coupable d’une erreur sur le premier but d’Aston Villa dimanche lors de la défaite de Tottenham (0-2), Hugo Lloris se retrouve au cœur des critiques en Angleterre.

Hugo Lloris (36 ans) a vécu un retour à la compétition compliqué dimanche. Le gardien a retrouvé sa place dans le but six jours après avoir s'être assis sur le banc contre Brentford, et deux semaines après la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Argentine (3-3, 4 tab 2). Ses cauchemars argentins ont d’ailleurs resurgi. D’abord avant la rencontre lors de sa fraîche poignée de mains avec Emiliano Martinez, bourreau des Bleus en finale, puis en seconde période quand Emiliano Buendia l’a battu après une erreur de sa part.

Le gardien français a relâché une frappe de Douglas Luiz, dont a profité Ollie Watkins pour servir Buendia, buteur (50e). Il s’est ensuite fait battre de près par Douglas Luis (73e). Cette erreur a provoqué de vives critiques chez les consultants en Angleterre. C’est notamment le cas de Graeme Souness, ancien joueur de Liverpool et détracteur de longue date du champion du monde 2018.

"Sa date de péremption est dépassée"

"Je ne suis pas un grand fan de Lloris, a-t-il déclaré sur Sky Sports. Je le dis depuis longtemps. Il a commis quatre erreurs menant à des buts depuis le début de la saison dernière. C'est le pire pour les gardiens de but en Premier League. Sa date de péremption est dépassée."

De nombreux fans des Spurs réclament aussi du changement à ce poste sur les réseaux sociaux alors que le gardien français récolte bien souvent la plus mauvaise note de son équipe (avec Bissouma et Gil) pour cette rencontre. Une statistique illustre les récentes difficultés de l’ancien Niçois et Lyonnais. Selon Opta, les joueurs de Tottenham ont commis cinq erreurs ayant conduit à des buts cette saison (au moins deux fois plus que toute autre équipe) et Lloris est responsable de trois d’entre elles.

"Nous n’avons pas de chance avec les buts que nous encaissons en ce moment", regrette Conte

Antonio Conte, son manager, ne s’est pas attardé sur la faute de main de son gardien après de revers qui éjecte les Spurs du Top 4 (5e à deux points de Manchester United). "Je ne suis pas déçu, car c’était une bonne performance, a confié l’Italien. Du début à la fin, j'ai vu le bon engagement, l'intensité et le désir de gagner les trois points et de gagner des duels et de courir. Si vous me demandez, le football est étrange. En première mi-temps, nous avons dominé le match, même si nous ne sommes pas d'occasions de marquer, car nous avons affronté une équipe qui a défendu vraiment en profondeur avec 11 joueurs. Nous avons commencé de la même manière en seconde période puis nous avons encaissé un autre but. Nous n'avons pas autant de chance avec les buts que nous encaissons en ce moment. Ce but a changé la situation, le sentiment et la confiance des joueurs. Ils ne pensaient pas qu'ils méritaient d'être menés 1-0 après un gros effort en première mi-temps."