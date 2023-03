Equipe de France: "Il le mérite", Konaté valide la nomination de Mbappé comme capitaine

Ibrahima Konaté a publiquement validé le choix de Didier Deschamps de confier le brassard de capitaine des Bleus à Kylian Mbappé. Le défenseur de l'équipe de France a salué les qualités footballistiques et surtout humaines de son coéquipier.

Hugo Lloris et Raphaël Varane retaités de l'équipe de France, Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé comme nouveau capitaine lors du rassemblement des Bleus avant les matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande lors des éliminatoires pour l'Euro 2024. Un choix qui semble validé au sein du groupe tricolore, tant pour les prestations de l'attaquant du PSG sur le terrain que par son comportement dans le vestiaire.

"Même si j’avais un avis, ce n’est pas mon avis qui va changer quoi que ce soit. C’est le coach qui décide. Mais c’est vrai que je suis très heureux, a confirmé Ibrahima Konaté ce mardi auprès d'Eurosport. En tout honnêteté, Kylian Mbappé il le mérite. Je pense que l’on est unanimes sur cela. A travers ce qu’il a fait en Coupe du monde, avec le PSG, ou à travers les autres matchs qu’il y a eu précédemment avant la Coupe du monde. C’est quelqu’un qui le mérite."

Konaté fan du leader "sur le terrain ou en-dehors"

Le solide défenseur des Bleus et de Liverpool, a salué la nomination de Kylian Mbappé puis a décrit les qualités qui font de lui un excellent capitaine en devenir en sélection. Le buteur tricolore ne manque pas d'atouts pour guider l'équipe vers le succès.

"C’est un très bon leader, que cela soit sur le terrain ou en-dehors, a encore estimé Ibrahima Konaté. Je lui souhaite tout le meilleur et j’espère que cela sera un très bon capitaine."

"C’est une très bonne personne"

Quelques semaines après avoir enfilé le brassard de capitaine pour la première fois au Paris Saint-Germain, début 2023, Kylian Mbappé va donc en faire autant chez les Bleus. Mais contrairement au vestiaire francilien qui ne manque pas de joueurs expérimentés, l'attaquant de 24 ans devra encadrer une nouvelle génération en équipe de France. Pas un problème selon Ibrahima Konaté tant son partenaire est bien intégré dans le groupe.

"C’est un jeune garçon comme nous qui aime bien rigoler et qui aime bien s’amuser, a enchaîné le défenseur des Reds et des Bleus dans un large sourire. Et rien de plus. C’est un être humain comme tout le monde. C’est une très bonne personne."

Et de préciser sur les procès d'intention contre Kylian Mbappé: "Certains peuvent penser qu’il est arrogant et tout…c’est vrai que c’est une question que l’on m’a beaucoup posée en club ou ailleurs, mais j’ai répondu: 'Vous êtes des fous ou quoi! Il est trop gentil!' Voilà comme je le vois. Bien sûr que ce sera un bon capitaine."

Lui aussi en course pour récupérer le brassard en sélection, Antoine Griezmann va finalement se contenter d'un rôle de vice-capitaine. Une décision qui n'a pas perturbé sa relation avec le reste du groupe tricolore. "J'ai lu ça mais je ne l'ai pas vu faire la tronche du tout", a assuré Ibrahima Konaté.