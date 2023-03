Equipe de France: des débuts en 2017 au brassard en 2023, comment Mbappé est devenu le patron des Bleus

Après les retraites internationales d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. A 24 ans, l’attaquant du PSG est déjà devenu le patron de l’équipe de France.

Trois mois après la défaite en finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine à Doha, l’équipe de France entre dans une nouvelle ère à l’occasion de ce premier rassemblement en 2023. Des cadres sont partis (Lloris, Mandanda, Benzema, Varane) et un premier choix fort a été décidé par Didier Deschamps: celui de nommer Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus.

Si le sélectionneur tricolore a tenté de garder le suspense le plus longtemps possible lors de sa conférence de presse de ce lundi, son choix s’est donc porté vers l’attaquant du PSG, qui vient de fêter ses 24 ans. Ce brassard confirme donc que Mbappé représente le présent et l’avenir de l’équipe de France. Un rôle qu’il devrait endosser - sauf pépin de dernière minute - face aux Pays-Bas ce vendredi (20h45), pour le premier match des qualifications pour l’Euro 2024.

Un joueur précoce

En six années sous le maillot tricolore, Kylian Mbappé a franchi les étapes à vitesse grand V pour s’imposer comme le nouveau patron de l’équipe de France. Depuis sa première sélection, le 25 mars 2017 contre le Luxembourg (3-1), où il est entré en jeu pour le dernier quart d’heure, l’ancien buteur de l’AS Monaco s’est rapidement intégré au sein de l’attaque des Bleus. Après une première titularisation face à l’Espagne trois jours plus tard, il inscrit son premier but face… aux Pays-Bas, le 31 août 2017 (4-0) pour sa cinquième sélection.

C’est à la Coupe du monde 2018 que Kylian Mbappé pose ses premiers jalons. Titulaire lors de six des sept matchs (il est entré en jeu face au Danemark lors du troisième match de poule), il s’impose comme le boss de l’attaque des Bleus lors de la phase finale (doublé face à l’Argentine en huitième, un but contre la Croatie en finale) et soulève le Graal à seulement 19 ans. Il est logiquement récompensé du trophée de meilleur jeune de la compétition.

Un homme fort sur et en dehors du terrain

Après le Mondial, le Parisien confirme les attentes placés en lui en empilant les buts (36 en 66 sélections), notamment un quadruplé face au Kazakhstan en novembre 2021 au Parc des Princes, quelques semaines après le succès des Bleus en Ligue des nations face à l’Espagne. Définitivement installé comme cadre de l’équipe de France, il porte pour la première fois le brassard en sélection le 25 septembre 2022 face au Danemark, après la sortie… d’Antoine Griezmann, lors de sa 59e sélection.

Il change complètement de dimension lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Meilleur buteur de la compétition (huit buts), dont un triplé en finale, il est désigné Ballon d’argent de la compétition (derrière Lionel Messi) et ne pointe qu’à quatre buts de Miroslav Klose, le meilleur buteur de l’histoire du Mondial (16), en seulement deux participations.

Mais c’est surtout en dehors du terrain que Kylian Mbappé s’est affirmé comme le patron de l’équipe de France. Le 22 mars 2022, le numéro 10 tricolore esquive une séance photo et revendique un droit de regard plus important sur son image, ne voulant pas qu’elle soit associée à certaines marques qui ne correspondent pas aux valeurs qu’il souhaite transmettre. Il devient donc le premier joueur du groupe à se positionner contre la convention des droits à l’image entre la Fédération et les joueurs convoqués en équipe A.

Le présent et l’avenir

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé s’est imposé comme un leader dans le vestiaire tricolore, en témoigne son discours à la mi-temps de la finale du Mondial contre l’Argentine. "C'est une finale de Coupe du monde, c'est le match d'une vie. On ne peut pas faire pire, de toute façon. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer aux cons, soit on y va, on met un peu d'intensité et on rentre dans les duels et on fait autre chose les gars, avait lancé le Parisien. C'est une finale de Coupe du monde. C'est fait, ils ont mis deux buts, on est menés de deux buts. On peut revenir! Les gars, c'est tous les quatre ans un truc comme ça".

Dans les jours à venir, les prises de parole du nouveau capitaine des Bleus seront forcément scrutées de près. Mais cela n’inquiète pas Didier Deschamps, qui a loué le sens de la communication du crack de Bondy. "S’il a une qualité en plus de toutes ses qualités, c’est d’être très bon et très habile dans la communication, a souligné le sélectionneur ce lundi devant les médias. Je ne pense pas que ce soit un problème dans ce domaine. Je ne peux pas vous en dire plus parce ce que je n’ai pas décidé aujourd’hui."

Ce fut finalement le cas quelques heures plus tard. Ce brassard confirme aussi que Mbappé représente le présent et l'avenir de l'équipe de France. Un avenir qui se construit dès vendredi, lors de la réception des Pays-Bas au Stade de France. Le début d'une nouvelle ère.