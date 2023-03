Equipe de France: Deschamps a choisi, Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus

Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine de l'équipe de France à Kylian Mbappé, fait-on savoir ce lundi soir dans l'entourage des Bleus. L'attaquant parisien succède à Hugo Lloris, qui a pris sa retraite internationale.

Le suspense n'aura finalement pas duré trop longtemps. Si Didier Deschamps a refusé de partager son choix face à la presse, le sélectionneur des Bleus a finalement désigné Kylian Mbappé (66 sélections) comme nouveau capitaine de l'équipe de France. Antoine Griezmann est, pour sa part, nommé vice-capitaine. "DD", sans faire d'annonce à proprement parler, s'est entretenu avec les principaux intéressés à Clairefontaine, après le dîner.

L'attaquant du PSG va donc succéder à Hugo Lloris dans ce rôle et portera le brassard lors des matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande, vendredi et lundi prochains, lors des éliminatoires de l'Euro 2024.

>> Toutes les infos sur l'équipe de France

Deschamps a loué les qualités d'un Mbappé "très habile dans la communication"

Favori pour endosser les responsabilités du capitanat, Kylian Mbappé a donc eu la préférence sur les autres candidats potentiels. Encore jeune - il a fêté ses 24 ans en décembre -, l'attaquant coche de nombreuses cases qui font de lui un choix logique.

A l'aise face aux médias, très bien impliqué dans le vestiaire des Bleus et déjà indispensable sur le terrain, la star du PSG incarne déjà le nouveau visage de la sélection tricolore. Avant l'anonce de ce choix dans la soirée, Didier Deschamps s'est montré élogieux à son sujet même si le technicien refusait d'officialiser sa décision.

"Je vais profiter des premiers jours de rassemblement pour discuter avec les joueurs concernés. L’échange que j’ai avec eux nourrit ma réflexion. Je sais que ce n’est pas anodin d’être capitaine de l’équipe de France. Cela doit se faire naturellement. Je continue de réfléchir", avait même expliqué Didier Deschamps.

Avant de préciser sur l'hypothèse Mbappé pour récupérer le brassard: "S’il a une qualité en plus de toutes ses qualités (sur le terrain), c’est d’être très bon et très habile dans la communication, avait souligné l'ancien capitaine de France 98. Je ne pense pas que ce soit un problème dans ce domaine."

Visiblement la réflexion de Didier Deschamps s'est achevée assez rapidement lors du rassemblement des Bleus. Sauf pépin physique, Kylian Mbappé étrennera son capitanat dès vendredi face aux Pays-Bas. Le meilleur moyen de lancer son mandat: aider les Bleus à lancer de la meilleure des manières leur campagne de qualifications.