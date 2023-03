Equipe de France: pourquoi Deschamps a choisi Mbappé comme capitaine

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a annoncé à Kylian Mbappé qu’il serait le nouveau capitaine des Bleus. Pour ses performances, sa communication et sa gestion de la pression.

Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’équipe de France. Après avoir maintenu le suspense en conférence de presse lundi, Didier Deschamps a annoncé la nouvelle à son attaquant dans la soirée après le dîner au cours d’une discussion individuelle, selon l’entourage de l’équipe de France. Il s'est également entretenu avec Antoine Griezmann, qui postulait aussi au brassard par son statut d’ancien et de relais privilégié avec le sélectionneur. Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid sera vice-capitaine.

Un choix qui acte la prise de pouvoir de Mbappé avec les Bleus

Deschamps avait déjà son idée en tête sur le capitanat avant le rassemblement débuté ce lundi à Clairefontaine. Mais il tenait à se donner un temps de réflexion supplémentaire et vraiment prendre sa décision lundi.

Ce choix, presque comme une évidence pour Didier Deschamps, vient acter la prise de pouvoir en Bleus de Kylian Mbappé. Lui qui a inscrit un triplé en finale de la dernière Coupe du Monde et qui s'est également positionné en premier contre la convention des droits à l'image entre la FFF et les internationaux appelés chez les A. Plus tôt dans la journée, Deschamps avait loué le sens de la communication de sa star, arrivée en habit de patron à Clairefontaine (longue veste noire, col roulé noir et lunettes de soleil).

"S’il a une qualité en plus de toutes ses qualités, c’est d’être très bon et très habile dans la communication, avait souligné le sélectionneur. Je ne pense pas que ce soit un problème dans ce domaine. Je ne peux pas vous en dire plus parce ce que je n’ai pas décidé aujourd’hui." Ce fut le cas quelques heures plus tard. Ce brassard confirme aussi que Mbappé représente le présent et l'avenir de l'équipe de France. Une nouvelle lourde responsabilité qui débute officiellement vendredi soir (20h45) face aux Pays-Bas (dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024) pour le natif de Bondy, habitué à porter toute la pression sur ses épaules.