"C’est aussi de notre faute", Deschamps évoque les entraîneurs français "dévalorisés"

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a évoqué la dévalorisation des entraîneurs français dans un entretien accordé à beIN Sports. "C’est aussi de notre faute", a-t-il reconnu, pointant les manques qui existent chez les techniciens tricolores.

Un seul banc est occupé par un entraîneur français dans les quatre grands championnats européens : celui de Crystal Palace où officie Patrick Vieira. A l’inverse, en Ligue 1, six clubs sont entraînés par des étrangers, dont les trois premiers du classement, Paris, Marseille et Monaco. Les techniciens français sont-ils donc laissés de côté par les grands clubs européens ou même hexagonaux ?

"L’entraîneur français est dévalorisé, beaucoup trop, a assuré Didier Deschamps au micro de beIN Sports. Je n’ai rien contre les étrangers mais on va les chercher et ils ne connaissent pas (le championnat). Il y a toute une auréole qu’on met autour, parce qu’ils arrivent avec des staffs. On dirait qu’ils ont fait l’ENA et compagnie."

"On a peu d’aptitude à parler les langues"

Le sélectionneur des Bleus, qui a exercé en France (Monaco, Marseille) et à l’étranger (Juventus) assume prêcher pour sa paroisse, mais pas seulement. "Un entraîneur étranger, on va lui pardonner bien plus de choses. Si un entraîneur français fait ce que font d’autres, ça ne passera pas", souligne-t-il.

Deschamps reconnaît toutefois que les entraîneurs français doivent progresser sur certains points. "C’est aussi de notre faute parce qu’on se vend mal et je vais dire en étant gentil qu’on a peu d’aptitudes à parler les langues, donc à l’étranger c’est compliqué. On n’a certainement pas les mêmes réseaux que peuvent avoir d’autres pays."