Equipe de France: jeûne ou pas jeûne, comment le ramadan est appréhendé chez les Bleus

Le ramadan tombe cette année en pleine session internationale de matchs éliminatoires pour l'Euro 2024. En équipe de France, peu de joueurs sont concernés. Et ils ont décidé de décaler le jeûne de quelques jours pour éviter d'être à jeun en journée, en vue d'une préparation optimale des matchs face aux Pays-Bas vendredi et en Irlande lundi.

Le ramadan a débuté ce jeudi et va durer un mois, durant lequel les pratiquants de confession musulmane observeront un jeûne entre le lever et le coucher du soleil. Mais ignorer sa faim et sa soif en journée, pour un sportif de haut niveau, peut susciter quelques inquiétudes concernant la fatigue physique. En plein rassemblement pour disputer deux matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 face aux Pays-Bas vendredi et en Irlande lundi, l'équipe de France n'est pas l'effectif le plus concernés: en l'absence de Paul Pogba ou N'Golo Kanté, moins de cinq joueurs sont susceptibles de faire le ramadan.

Le staff des Bleus a échangé avec les principaux concernés: aucune consigne n'a été donnée mais la discussion s'est faite en bonne intelligence. Le staff a conseillé aux joueurs de ne pas faire le jeûne, si possible, durant le rassemblement, en raison de l’exigence des matchs internationaux et du faible temps de récupération entre les deux rencontres, avec en prime un déplacement.

Décaler le jeûne, une pratique courante dans le sport de haut niveau

Les joueurs, habitués des exigences du haut niveau, se sont montrés réceptifs aux conseils, dans une discussion ouverte. D'ailleurs, peu d'entre eux jeûnent les jours de matchs durant la période de ramadan, quand celui-ci coïncide avec des dates de compétition. Les joueurs des Bleus concernés ne vont donc pas observer le jeûne durant ce rassemblement et rattraperont les jours non jeûnés en fin de ramadan, comme le permet l'Islam. Une pratique courante dans le sport de haut niveau, notamment dans le football. A titre d'exemple, Paul Pogba, cadre de l'équipe de France et musulman pratiquant, n'avait pas jeûné durant l'Euro 2016.

En Angleterre, les organes dirigeants de l'arbitrage ont fait passer des consignes aux arbitres qui officient en Premier League: ceux-ci doivent permettre aux joueurs qui le souhaitent de pouvoir rompre le jeûne du ramadan durant la rencontre, en buvant ou en s'alimentant sur le bord du terrain au moment de la rupture du jeûne. Pour l'heure en Ligue 1, les arbitres n'ont pas reçu de consigne en ce sens.