Équipe de France: Deschamps appelle Veretout pour remplacer Kamara

Blessé avec Aston Villa ce vendredi soir face à Southampton, Boubacar Kamara ne pourra pas participer au prochain rassemblement de l'équipe de France. Il est remplacé par le milieu de l'OM Jordan Veretout, dont la dernière sélection remonte à novembre 2021.

La liste des forfaits s'allonge pour l'équipe de France. Déjà confronté à une cascade de blessés pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde (Benzema, Coman, Kimpembe, L.Hernandez, Pogba, Kanté, Rabiot), Didier Deschamps doit également se passer de Boubacar Kamara. Appelé pour remplacer Adrien Rabiot, le joueur d'Aston Villa s'est blessé "au genou droit" ce vendredi face à Southampton. "

Après consultation du Dr Franck Le Gall, il est forfait pour le rassemblement de l'équipe de France", explique la Fédération française dans un communiqué. Il est remplacé par Jordan Veretout (29 ans, 5 sélections).

Dernière sélection en novembre 2021

Le milieu de terrain est le troisième Marseillais de la liste après Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss. Jordan Veretout n'avait plus été appelé depuis novembre 2021, où il avait disputé sept minutes face à la Finlande lors des éliminatoires du Mondial. Depuis sa première sélection face à la Bosnie-Hervégovine en septembre 2021, il a enchaîné quatre capes face à l'Ukraine (15 minutes), la Belgique (une minute) et l'Espagne (six minutes) en Ligue des nations en octobre.

Les Bleus se réuniront ce lundi à Clarefontaine pour préparer les deux derniers matchs avant la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps tenteront de sauver leur place en Ligue A de la Ligue des nations face à l'Autriche (22 septembre) et le Danemark (le 25 septembre). Les derniers rendez-vous avant d'entamer la défense de leur titre au Mondial face à l'Australie, le 22 novembre.