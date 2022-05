OM: le gros tacle de Longoria adressé au clan Kamara

Le président de l'OM Pablo Longoria a laissé entendre dans l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC, que l'entourage de Boubacar Kamara, parti à Aston Villa, n'avait pas respecté sa parole.

Boubacar Kamara s’est engagé en faveur d’Aston Villa sitôt son départ de l’OM annoncé. Un choix assez mal vécu par une partie des supporters de l’OM. Ils étaient un certain nombre à l’imaginer quitter son club formateur pour rejoindre un cador du standing de l’Atlético ou du Borussia Dortmund, tous deux qualifiés en C1. Mais pas le 14e de Premier League alors que l’OM disputera la Ligue des champions la saison prochaine.

"Dans la vie, il faut toujours respecter les choix personnels, estime Pablo Longoria dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC. On m’a beaucoup posé cette question, et pas seulement pour Kamara, mais dès qu’il s’agit d’un joueur libre je dis toujours qu’il faut respecter les décisions personnelles de tous les joueurs." Voilà pour la philosophie. Il n’empêche, voir partir un joueur de cette qualité, qui plus est formé à l’OM, partir libre, a été vécu comme un véritable crève-cœur à l’OM.

Longoria: "Dans la vie, je crois aussi à la parole donnée"

"Nous avons des regrets au sein du club, moi aussi", admet Pablo Longoria, qui rappelle que "plusieurs possibilités" ont été offertes à l’entourage du joueur. S’il s’inquiète de voir cette tendance de fond s’installer, avec de plus en plus de joueurs qui partent libres à l’issue de leur contrat, le président de l’OM tient aussi à rappeler la formidable saison réalisée par son milieu de terrain polyvalent, capable de jouer en défense centrale.

"C’est un joueur qui était très investi pour le projet cette saison, salue Pablo Longoria. Il a réalisé une fin de saison énorme, conscient du risque de blessure que les joueurs qui partent libres prennent avec ce niveau d’engagement. Son niveau de performance lors du dernier mois de compétition a été l’une des clés qui nous a permis d’atteindre nos objectifs." Le joueur est donc pardonné, mais pas forcément son entourage.

Le directeur communication de l’OM Jacques Cardoze révélait sur nos antennes qu’à l’occasion des dernières fêtes de fin d’année l’agent de Kamara avait joint Pablo Longoria, lui promettant que son joueur ne partirait pas libre. Un sujet qui a fait réagir Pablo Longoria, on ne peut plus clair, dans Rothen s’enflamme: "Je n’aime pas parler des conversations privées et de leur contenu, j’ai foi dans le respect entre les personnes. Mais dans la vie je crois aussi à la parole donnée. Et dans le cas qui nous occupe, il y a eu beaucoup de paroles données qui n’ont pas été respectées."