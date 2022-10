Équipe de France: Kanté forfait, Pogba très incertain... quelles solutions au milieu ?

Privé de N’Golo Kante et probablement de Paul Pogba pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, va devoir se tourner vers une autre association, parmi celles qu’il a essayées ces derniers mois.

N’Golo Kanté officiellement out, Paul Pogba vers un forfait, Varane incertain: Didier Deschamps sera sans doute contraint de faire une croix sur l’ossature de son équipe qui a conduit les Bleus au sacre en 2018 lorsque sonnera l’heure de remettre ce titre en jeu dans trois semaines, au Qatar. Difficile d’imaginer le patron de l’équipe de France s’appuyer sur un joueur en voie de rétablissement, a fortiori si, comme Paul Pogba, il n’a plus pris part au moindre match depuis plusieurs mois, quand bien même s’agirait-il d’un monument de cette équipe. A trois ou à deux, le sélectionneur doit recomposer son entrejeu pour la compétition, un travail qu’il a entrepris depuis plusieurs mois face à la déferlante de blessures qui s’abattait déjà sur les Bleus.

Paul Pogba et N’Golo Kanté n’ayant pas participé aux derniers rassemblements de l’équipe de France, le sélectionneur a bien été obligé d’étudier toutes les options qui s’offraient à lui dans ce secteur de jeu, sachant que le réservoir n’est pas inépuisable au milieu, aussi bien en termes de talent que d’expérience. Deschamps a donc élargi son champ de réflexion. Au total, depuis l’élimination des Bleus à l’Euro 2021, le sélectionneur a utilisé dix formules différentes en treize rencontres, et ouvert son groupe à de nouveaux joueurs (Fofana, Kamara…). Une tendance se dessine néanmoins: l’adoption d’un schéma en 3-4-1-2 qui fait la part belle à Aurélien Tchouaméni. Le néo-madrilène s’est imposé comme une référence au milieu, débutant 8 des 11 derniers matches de l’équipe de France.

Si l’on pouvait craindre pour son temps de jeu alors qu’il découvrait cette saison la féroce concurrence à son poste au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni s’est rapidement rendu indispensable et a plutôt brillé dans les grands rendez-vous à l’image du dernier Clasico face au Barça. Si Youssouf Fofana s’est montré à l’aise à ses côtés pour sa première titularisation sous le maillot siglé du coq, alors que Deschamps avait choisi de reconstituer la paire qu’ils formaient tous deux à l’ASM, extrêmement complémentaire, Adrien Rabiot semble avoir pris un temps d’avance sur la concurrence ces dernières semaines. Plus expérimenté, il a en plus confirmé sa grande forme du moment en inscrivant un doublé face à Empoli (4-2) le 21 octobre, lui qui en avait déjà inscrit un quinze jours plus tôt contre le Maccabi Haïfa, en Ligue des champions. Sa polyvalence plaide également en sa faveur.

Derrière, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout ou encore Eduardo Camavinga, partent de plus loin. Peu inspiré dans ses choix contre le Danemark (0-2) en septembre, alors qu’il n’avait plus été titulaire depuis novembre 2020, l’ancien Rennais ne s’est pas franchement démarqué et a peut-être même épuisé le crédit qu'il lui restait aux yeux de son sélectionneur. Son temps de jeu en club est un frein supplémentaire à sa titularisation. Camavinga n'a débuté que sept matches de son équipe, toutes compétitions confondues, cette saison. En l'état actuel des choses, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, associés avec succès contre la Finlande (2-0), partent avec les faveurs des pronostics et paraissent les mieux placés malgré leur maigre vécu commun en équipe de France.

Les associations utilisées par Deschamps depuis l'Euro 2021

Avec trois milieux

France-Bosnie (1-1): Veretout-Lemar-Pogba.

Ukraine-France (1-1): Tchouaméni - Pogba - Rabiot

Avec deux milieux

France-Finlande (2-0): Pogba - Rabiot.

Belgique-France (2-3): Pogba - Rabiot.

Espagne-France (1-2): Tchouaméni - Pogba.

France-Kazakhstan (8-0): Kante - Rabiot.

Finlande-France (0-2): Tchouaméni - Rabiot

France-Côte d'Ivoire (2-1): Tchouaméni - Pogba.

France-Afrique du Sud (5-0): Kante - Rabiot.

France-Danemark (1-2): Tchouaméni - Kante.

Croatie-France (1-1): Tchouaméni - Guendouzi.

Autriche-France (1-1): Tchouaméni - Kamara.

France-Croatie (0-1): Guendouzi - Kamara.

France-Autriche (2-0): Fofana-Tchouaméni.

Danemark-France (2-0): Tchouaméni-Camavinga.