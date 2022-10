Equipe de France: à trois semaines du Mondial, Pogba rechute d'après la presse italienne

En pleine bataille pour revenir sur les terrains à temps en perspective de la Coupe du monde, Paul Pogba connaîtrait un nouveau souci physique. D'après la Gazzetta dello Sport, l'international français souffrirait d’une cuisse, rendant désormais très incertaine sa présence au Qatar.

La rechute pour la Pioche? Engagé dans une course contre-la-montre afin d’être remis sur pied pour le Mondial, qui débute dans moins de trois semaines au Qatar (20 novembre-18 décembre), Paul Pogba pourrait bien voir le suspense s’envoler plus tôt que prévu. Et avec lui ses chances de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France.

La Gazetta dello Sport affirme en effet ce lundi matin que l’international tricolore (91 matchs, 11 buts), qui se battait déjà avec une blessure au genou droit contractée cet été en présaison et semblait proche de remporter sa bataille personnelle, a rechuté.

Son dernier match officiel date de plus de six mois

Le milieu de la Juventus Turin, 29 ans, aurait ressenti une douleur musculaire, une blessure probablement causée par une surcharge due à sa longue période d’arrêt. Il devrait ainsi être sur le flanc une dizaine de jours. "Sa convocation au Mondial est toujours plus incertaine", regrette la Gazzetta. Opéré de son genou droit en septembre, Paul Pogba n’a plus joué en match officiel depuis le… 19 avril dernier, avec Manchester United. Depuis, il n’a disputé que 46 petites minutes en amical avec la Juve durant la période estivale.

Si l’information, pas encore confirmée par le club ou le principal intéressé, venait à se confirmer, le gouffre séparant Pogba du Mondial deviendrait alors immense. Didier Deschamps doit lui donner sa liste le 9 novembre prochain.