Chelsea-Atlético: "comme s’il y avait deux hommes en un", Kanté émerveille l'Europe

Pour Thomas Tuchel, Chelsea joue au moins avec "un demi-homme en plus" quand N’Golo Kanté est sur le terrain. Le milieu français a encore ébloui tout le monde mercredi lors de la victoire de Chelsea face à l’Atlético (2-0) en Ligue des champions.

N’Golo Kanté (29 ans) est rentré chez lui avec un nouveau trophée d’homme du match, mercredi soir. Le milieu de terrain français a encore été étincelant lors de la victoire de Chelsea face à l’Atlético de Madrid (2-0) en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Et comme souvent, il a récolté des louanges unanimes qui mettent mal à l’aise le timide international français, redoutable dans l’entrejeu.

"Si vous jouez avec ‘NG’, vous jouez toujours avec au moins un demi-homme de plus, c'est unique, a déclaré Thomas Tuchel à l’issue de la rencontre. C'est un plaisir d'être son entraîneur, c'est un grand cadeau pour moi, un gars si humble, et qui est d’une si grande aide sur le terrain. Mais ne sous-estimez pas sa qualité de passes, de dribbles et sa faculté d’échapper à la pression.

"Mateo Kovacic et lui devaient intensifier le jeu aujourd'hui parce que Jorginho était absent, poursuit le technicien allemand. Ils savaient que nous comptions sur eux, et ils ont répondu présent."

S’il ne tarit pas d’éloge sur l’ancien Caennais depuis son arrivée sur le banc des Blues, Tuchel n’en a pas fait un titulaire indiscutable pour autant en le plaçant à plusieurs reprises sur le banc au coup d’envoi (6 titularisations en 13 matchs sous les ordres de l’Allemand). Kanté ne s’en est pas offusqué. Après une saison 2019-2020 gâchée par les blessures, le champion du monde 2018 a retrouvé son abattage légendaire.

"Il semble avoir cinq ans de moins"

"Chelsea a ‘des jambes’ au milieu de terrain maintenant, a déclaré Joe Cole, ancien milieu de terrain du club désormais consultant pour BT Sport. Ils ont récupéré Kovacic et Kanté, qui semble de nouveau avoir cinq ans de moins. Il a manqué beaucoup de matchs, mais il a retrouvé sa forme physique et l'endurance dont vous avez besoin. Il a l'air si à l'aise. Je pense qu'il aime aussi avoir Kovacic à côté, parce que cela lui enlève le fardeau, et ils s'occupent tous deux du terrain."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Il a été sensationnel, poursuit l’éphémère ancien joueur lillois. Il a non seulement des capacités physiques, mais il a cette capacité astucieuse d'être au bon endroit au bon moment et les joueurs ne peuvent pas l'éviter. C’est comme s’il y avait deux hommes en un. Il décide quand agir, il bloque les lignes et a encore l'énergie de continuer à lancer des attaques et à avancer à la 90e minute également, il a été fantastique et il est revenu à son meilleur niveau. Il est sous-estimé pour sa capacité technique, il dribble et il peut passer, il est fantastique."

"Un aimant pour le ballon"

Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, abonde. "Il est comme un aimant pour le ballon, confie-t-il sur BT Sport. Ces dernières semaines, il ressemble au Kante qui jouait pour Leicester l'année où ils ont remporté le championnat (2016). Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est bon des deux côtés du jeu maintenant. C’est un aimant pour le ballon dans les situations défensives. Mais quand il y a une récupération de balle et une transition - et le dernier but le résume parfaitement (Kanté fait une course de 60 mètres et se retrouve à côté d'Emerson, buteur, ndlr) - il peut se projeter et dépasser sa fonction. Il a les capacités de transformer la défense en attaque. C'était une joie de le regarder jouer aujourd'hui des deux côtés du terrain.''

Un autre homme ne devrait pas manquer de mots doux pour Kanté, ce jeudi. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, doit en effet annoncer le groupe pour les trois matchs des Bleus à la fin mars. Et l'incontournable "NG" en fera évidemment partie.