Equipe de France: Kimpembe forfait et remplacé par Lenglet

Touché à la cuisse gauche, Presnel Kimpembe ne pourra pas participer aux deux prochains matchs des Bleus dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Didier Deschamps a choisi Clément Lenglet pour le remplacer.

Mauvaise semaine pour Presnel Kimpembe. En grande difficulté mercredi lors du nul concédé par le PSG contre Leipzig (2-2) en Ligue des champions, le défenseur central de 26 ans s’est en plus blessé. Touché à la cuisse gauche, il est contraint de déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France ce mois-ci. Il avait été appelé ce jeudi midi par Didier Deschamps pour affronter le Kazakhstan et la Finlande les 13 et 16 novembre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Le forfait de Kimpembe s'ajoute à celui de Varane

"Les examens médicaux qu’il a passés ce jeudi au lendemain de la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris-SG et le Red Bull Leipzig ont laissé apparaître une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche", a indiqué la FFF dans un communiqué. Son forfait a été acté après des échanges entre le staff médical du PSG et celui de l’équipe de France. Pour le remplacer dans son groupe de 23 joueurs, Deschamps a décidé de convoquer Clément Lenglet. S’il était titulaire mardi face au Dynamo Kiev en Ligue des champions (1-0), l’ancien Sévillan doit se contenter d’un temps de jeu réduit au Barça cette saison. Il n’a été aligné qu’à sept reprises toutes compétitions confondues. Mais son expérience en sélection a certainement joué en sa faveur.

Privé de Kimpembe mais aussi de Raphaël Varane, victime d'une lésion aux ischios en Ligue des champions avec Manchester United, Deschamps devra donc choisir entre Lenglet, Lucas Hernandez, Jules Koundé, Dayot Upamecano et Kurt Zouma pour constituer sa défense centrale.

Kimpembe, lui, effectuera des soins pendant "les 10 prochains jours", selon un communiqué publié par le PSG. Il manquera donc le déplacement à Bordeaux samedi pour la 13e journée de Ligue 1.