Equipe de France: l'agacement de Deschamps sur le calendrier avant le Mondial 2022

En conférence de presse ce jeudi pour dévoiler les noms des joueurs retenus pour les deux prochains matchs de l'équipe de France, Didier Deschamps a taclé le calendrier qui attend les sélections l'année prochaine en vue du Mondial au Qatar.

Ils ne pourront pas souffler. Dans un an, les Bleus n’auront droit qu’à une préparation extrêmement réduite avant de défendre leur titre lors de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022). Les internationaux ne seront mis à disposition des sélections que sept jours avant le match d'ouverture. Un tel calendrier posera des problèmes majeurs aux sélectionneurs pour la condition physique de leurs joueurs. Et dans ces conditions, organiser ne serait-ce qu’un match amical avant le tournoi pour les pays engagés sera pour le moins compliqué. De quoi irriter Didier Deschamps.

"Comme tous les sélectionneurs, je subis [le calendrier], a-t-il reconnu ce jeudi après avoir communiqué sa liste pour les deux derniers matchs de qualification des Bleus pour le Mondial 2022. C'est loin d'être l'idéal. On ne sait pas quand le tirage sera fixé pour les différentes équipes, il y a une obligation d'être sur site quatre ou cinq jours pour le premier match. Pour celles qui commenceront le lundi ou mardi, c'est impossible de faire un match amical." Les championnats nationaux auront la possibilité de programmer des matchs jusqu'au dimanche 13 novembre.

"Ce n'est pas idéal pour les joueurs"

C’est ce qui est prévu en Ligue 1 puisqu’une journée aura lieu le week-end des 12 et 13 novembre, la dernière avant le début de la trêve internationale pour la Coupe du monde. La Ligue 1 basculera ensuite en sourdine avant de revenir dès le 28 décembre sous la forme d’un Boxing Day. Pas de répit, donc, pour les joueurs.

"Les joueurs ne seront pas en fin de saison, mais ils auront joué un dernier match le week-end précédent le début de la compétition. Avec les risques que ça peut amener... C'est loin d'être idéal pour préparer une compétition de ce style. Pour l'heure, aucun sélectionneur ne se pose la question d'une préparation, puisqu'il n'y en aura pas. C'est contraignant, réducteur. Je le regrette. Faire des calendriers aujourd'hui, c'est compliqué, je le sais", a insisté Deschamps.

Il aimerait une préparation d’au moins "deux semaines". "Ça me semble être le strict minimum. Mais à partir du moment où il faut un accord entre tous les championnats... Je ne vais pas dire que ça me donne le sourire. On s'adaptera, comme d'habitude. Mais ce n'est pas idéal pour les joueurs", a-t-il appuyé. En attendant, l’équipe de France doit d’abord valider son billet pour le Mondial. En tête de son groupe de qualifications, elle peut se qualifier dès son prochain match face au Kazakhstan, le 13 novembre.