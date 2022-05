Équipe de France: Kolo Muani présélectionné pour la première fois

L'attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani figure sur la liste des joueurs présélectionnés par Didier Deschamps. Tout comme le gardiens des Canaris Alban Lafont.

Randal Kolo Muani vit une fin de saison en apothéose. Vainqueur de la Coupe de France avec le FC Nantes, près d’un an après avoir évité aux Canaris la relégation enm marquant le but de la victoire en barrage à Toulouse, "RKM" figure sur une liste élargie de joueurs pré-sélectionnés avec l’équipe de France, à l'instar de son gardien cette saison, Alban Lafont.

13 buts cette saison

Si ce dernier à l'habitude, c'est en revanche une première pour celui qui a passé son enfance à Villepinte, à 20km du stade de France, l’écrin des Bleus. La présence de Kolo Muani ne dit rien des intentions de Didier Deschamps à son sujet, mais cela démontre que les prestations de l’attaquant le plus remuant de la finale à Saint-Denis ont tapé dans l'œil du sélectionneur.

Auteur de 12 buts en Ligue 1 cette saison, 13 toutes compétitions confondues, Randal Kolo Muani savait son destin lié à celui de Francfort, où il a signé libre, depuis longtemps. L’international espoirs, au FC Nantes depuis ses 17 ans, est très rapidement apparu déterminé à finir la saison en trombe, histoire de partir en paix.

Et l’attaquant, épatant par ses fulgurances et son agilité balle au pied, a tenu sa promesse, restant concerné et décisif jusqu’au bout malgré tout, pour clore le chapitre nantais sur la meilleure note possible. Francfort étant finaliste de Ligue Europa, Randal Kolo Muani pourrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine.