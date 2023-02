Equipe de France: Kolo Muani raconte son action manquée en finale

Randal Kolo Muani (24 ans, 5 sélections, un but) est revenu sur son face à face perdu contre Emiliano Martinez à la dernière seconde de la prolongation de la finale de la Coupe du monde perdue par la France face à l’Argentine (3-3, 4 t.a.b. 2).

C’est une action qui hantera longtemps le foot français. Et que dire de Randal Kolo Muani (24 ans, 5 sélections, un but). L’attaquant de Francfort a eu la balle pour offrir une troisième étoile à l’équipe de France. Sur un long ballon aérien d’Ibrahima Konaté, il s’est retrouvé en face à face avec Emiliano Martinez à vingt secondes de la fin de la prolongation de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine (défaite des Bleus 3-3, 4 t.a.b 2). L’ancien Nantais a tiré fort mais le gardien argentin a repoussé le ballon, repoussant un nouveau sacré des Bleus, finalement battus quelques dizaines de minutes plus tard.

Dans une interview à beIN Sports, Randal Kolo Muani est revenu sur cette action qu’il ressasse en boucle et qui lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Notamment pour ne pas avoir opter pour une autre solution comme la passe pour Kylian Mbappé, sur sa gauche. Il assure que cela la poursuivra toute sa vie mais promet dans le même temps que cela va surtout l’endurcir.

"Je ne vois pas Kylian"

"Je la regarde encore, je la connais par cœur, confie-t-il. Dans ma tête, je me suis dit: ‘Randal, il faut que tu tires’. J’ai essayé de tirer au premier poteau, le gardien fait un très bel arrêt et la sort bien. J’ai perdu ce duel. Après, je pense que qu’il y avait d’autres solutions, je pouvais le lober, je pouvais trouver Kylian parce qu’il était aussi sur un bon angle. Mais sur l’action, je ne le vois pas, parce que le ballon vient comme ça (il mime de son regard la trajectoire du ballon arriver en hauteur de derrière lui, ndlr). Et moi, je vais direct comme ça (droit devant) et je ne vois pas Kylian (à sa gauche). C’est après, quand tu regardes la vidéo que tu vois qu’il y a d’autres possibilités mais c’est trop tard, tu ne peux plus rien faire. Je l’ai encore à travers de la gorge et je l’aurai à vie."

"Oui", il regarde encore cette action. "Elle ne me fait mal, conclut-il. Je me dis qu’il faut que je me batte et que je vais aller chercher ce but-là. C’est ça qui va me pousser tout le temps à marquer et à me surpasser. Je pense que ce but que j’ai raté va me donner de la force." Cela se confirme déjà puisqu’il a marqué trois buts et délivré une passe décisive en quatre matchs depuis la reprise avec Francfort.