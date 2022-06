Équipe de France: l’avocate de Mbappé ne veut "rien lâcher" sur les droits à l’image

Delphine Verheyden, l’avocate de Kylian Mbappé, a fait le point sur le dossier des droits à l’image en équipe de France lors de son passage dans le podcast Pause. La représentante de l’attaquant du PSG n’entend pas céder face à la Fédération française de football.

C’est l’un des gros dossiers de l’été en équipe de France. Dans le sillage de Kylian Mbappé, les Bleus souhaitent pouvoir mieux maîtriser l’utilisation de leur image par les partenaires de la fédération. Une réunion a eu lieu à ce sujet mercredi dernier entre le président Noël Le Graët et cinq cadres des champions du monde 2018. En parallèle, Delphine Verheyden, l’avocate de Mbappé, discute également avec les dirigeants de la FFF. Avec la ferme intention de faire bouger les lignes.

"Il ne faut rien lâcher"

"Je suis très partisane de l’échange avec les fédérations, a-t-elle récemment confié dans le podcast Pause, comme l'a relayé Le Parisien. Cet échange, je l’ai eu récemment avec la FFF, et c’est toujours en cours. Mais je l’ai déjà eu par le passé avec la Fédération de judo pour Teddy Riner et la Fédération de ski pour Martin Fourcade avec toujours sur le même principe qui est de défendre l’individu dans ses droits à l’image. On a tous un droit sur notre image, même si elle n’a pas la même valeur pour tout le monde. Mon travail est qu’on ne dépossède pas les sportifs de cette image. On est en train de basculer dans le web 3.0, et je crois que l’image individuelle et la propriété individuelle vont être des vertus cardinales. Il ne faut rien lâcher maintenant sinon ça va être catastrophique pour les personnes dotées d’une image, elles vont en être dépossédées."

Les discussions ont débuté en mars dernier, lorsque Mbappé a refusé de participer à une opération commerciale avec des partenaires de la fédération. Un accord doit désormais être finalisé avant le rassemblement de l’équipe de France en septembre afin de revoir la convention signée en 2010. Les nouvelles règles pourraient être effectives après la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre).

"Je ne vais pas me mêler du sportif"

En attendant, Delphine Verheyden a suivi aux premières loges la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG jusqu'en 2025. Sans intervenir directement. "Je ne m’occupe pas du secteur sportif, car je n’y connais rien, et je ne fais rien pour m’y connaître, assure celle qui gère les intérêts de nombreux autres sportifs, comme Kevin Mayer ou Renaud Lavillenie. Mon domaine d’expertise, ce n’est pas celui-là, donc je ne travaille pas sur les transferts pour savoir quand un client doit changer d’équipe, et où il doit aller. En revanche, il y a tout un aspect contractuel à gérer, car c’est un contrat de travail avec des dispositions relatives à l’image, et là je suis dans mon cœur de métier. Les sportifs dont je m’occupe n’ont pas d’agent car ils ont eux-mêmes cette connaissance ou dans leur cercle proche. Les avocats peuvent être agents, mais au sens strict, on ne fait pas le même métier. Un agent va être celui qui est capable de trouver un club, de détecter un talent sportif et de l’accompagner. Je suis incapable de faire ça. D’ailleurs les clients me choisissent pour ça, car je ne vais pas me mêler du sportif".