Équipe de France: Konaté raconte comment il a appris sa première convocation chez les Bleus

Appelé pour palier le forfait de Raphaël Varane, Ibrahima Konaté a raconté comment il a appris sa première convocation, alors qu'il était en vacances en Grèce.

Ibrahima Konaté vit un rêve éveillé. Appelé pour la première fois en équipe de France pour remplacer Raphaël Varane, touché à la cuisse gauche. "J'ai reçu un appel mais je n'avais pas mon téléphone entre les mains. Quand je l'ai pris pour prendre les photos, j'ai vu un message avec la FFF et des informations dans le message. Il y a eu cinq minutes où j'étais sur une autre planète, a-t-il expliqué dans une vidéo de la Fédération Française. J'ai décidé de rappeler sur ce numéro et ils m'ont donné la nouvelle comme quoi j'allais devoir retrouver le groupe le plus rapidement possible. J'étais très très heureux, un peu déçu de sortir des vacances (rires). C'est la sélection, c'est le plus important. On est toujours préparé à ça."

Une saison solide à Liverpool

Cette convocation est une belle récompense pour le joueur de 23 ans formé à Sochaux, passé l’été dernier de Leipzig à Liverpool pour 40 millions d’euros. Chez les Reds, il a disputé cette saison 29 matchs toutes compétitions confondues. Il a gagné sa place dans le sprint final au côté de Virgil van Dijk, au point d’être titularisé par Jürgen Klopp en finale de la Ligue des champions (défaite 1-0 face au Real).

"Moi, je fais mes performances, je pense qu'elles sont bonnes, disait-il il y a une semaine. Je vais continuer à bosser, redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif assez rapidement. Le Mondial ? Bien sûr que c'est un objectif. Et pas seulement pour moi, mais pour tous les autres joueurs, les autres défenseurs à mon poste qui n'ont pas été appelés."