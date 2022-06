PSG: Mbappé redevient le joueur le plus cher du monde

Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a publié le top 100 des plus hautes valeurs de transferts dans le monde. Le leader du classement n'est autre que Kylian Mbappé, évalué à 206 millions d'euros.

Kylian Mbappé sur le toit des plus hautes valeurs de transfert. Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a publié le top 100 des joueurs les plus chers dans le monde. Fraîchement prolongé par le PSG jusqu'en 2025, Kylian Mbappé est en tête du classement, évalué à 206 millions d'euros. Le champion du monde devance le champion d'Europe avec le Real, Vinicius Junior (185 millions d'euros), et le nouvel attaquant de Manchester City, Erling Haaland (153 millions d'euros).

Seuls sept joueurs de Ligue 1 trustent le Top 100: Mbappé donc, mais aussi Hakimi (75,2 millions), Donnarumma (73,7 millions), Marquinhos (61,9 millions), Paquetá (61 millions), Tchouaméni (60,8 millions) et David (51,8 millions).

De Bruyne, joueur le plus âgé dans le top 100

L'international italien est d'ailleurs le gardien le mieux placé devant Alisson Becker (68,4M) et Ederson (65,2M). Ruben Dias (110M) et Trent Alexander-Arnold (87M) sont les défenseurs les mieux placés, alors que le Barcelonais Pedri est le milieu le plus cher au monde (135M). L’attaquant de Benfica Darwin Núñez (47ème, 70M) a la plus grosse cote parmi les joueurs n’évoluant pas dans le top 5 européen. Kevin de Bruyne (57M) est le joueur le plus âgé dans le top 100 (30,9 ans), tandis que Gavi (58M) est le plus jeune (17,8 ans).

Le jeune milieu de terrain offensif du FC Barcelone est devenu, à 17 ans et 304 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole grâce à son but contre la République tchèque dimanche à Prague en Ligue des nations. Avec une frappe rasante brossée du gauche et placée tout près du poteau, Gavi a égalisé à 1-1 et a marqué son premier but avec la Roja. Il devance ainsi de sept jours son coéquipier du Barça Ansu Fati, qui détenait jusque-là le record de précocité avec un but marqué le 6 septembre 2020 contre l'Ukraine (4-0) à 17 ans et 311 jours.