Équipe de France: Quand les rappeurs français parlent de leur pote Benzema

Karim Benzema a de nombreux amis dans le monde du rap français. RMC Sport a pu s’en rendre compte à travers ses entretiens "Double Contact". De Lacrim à Alonzo, en passant par Hornet La Frappe, Brulux ou Maes, beaucoup d’artistes nous ont parlé de leur relation avec l’attaquant du Real Madrid, enfin de retour chez les Bleus. Extraits.

Lorsque Didier Deschamps a prononcé son nom la semaine dernière, un cri de joie a résonné aux quatre coins de la France. Cinq ans et demi après sa dernière apparition, Karim Benzema est enfin de retour en équipe de France. L’attaquant du Real Madrid a été convoqué pour disputer l’Euro, du 11 juin au 11 juillet. De quoi réjouir ses nombreux sympathisants dans l’Hexagone. A commencer par le milieu du rap français.

Les références à KB Nueve abreuvent les textes des plus grands artistes du moment. Lui-même écoute énormément de sons et en partage régulièrement sur ses réseaux. Au fil des années, le buteur de 33 ans s’est même lié d’amitié avec plusieurs têtes d’affiche. RMC Sport a pu s’en rendre compte à travers ses entretiens "Double Contact".

Alonzo: "J’ai partagé une Ligue des champions avec lui"

"Je l’ai au moins deux fois par mois au téléphone ou sur WhatsApp, on rigole beaucoup", nous a confié le Marseillais Alonzo. Le membre historique des Psy 4 de la rime a d’ailleurs vécu un moment ultra-privilégié avec l’avant-centre du Real: "J’ai partagé une Ligue des champions avec lui. Celle qu’il a gagnée à Cardiff (en 2017, victoire 4-1 contre la Juventus en finale, ndlr). Il m’a fait carrément entrer sur le terrain. J’ai fait une photo avec la Ligue des champions. Il y avait Cristiano à côté avec sa femme."

Karim Benzema et Alonzo © Instagram

Hornet La Frappe aussi a pu s’immiscer dans l’intimité de la Maison Blanche grâce à son pote en crampons. Un moment magique pour le punchliner d’Epinay-sur-Seine, grand supporter du Real. "Benzema m’a invité à venir à Madrid un jour. J’étais comme un gosse, se rappelle-t-il. On est arrivés, bête de match, bête de soirée. En plus, il y a eu une victoire. Moi, je suis parti lui remettre mon disque d’or. Le lendemain, on s’est vu au centre d’entraînement. J’ai vu Zizou, j’ai vu tout le monde. C’était un rêve."

Hornet La Frappe: "C’est quelqu’un de très simple"

Au-delà de cette virée en terre galactique, Hornet apprécie surtout la personnalité de Benzema: "On s’est captés sur les réseaux. Il a partagé ma musique donc je lui ai envoyé un message en lui disant: ‘Depuis petit, tu me rends ouf. Je te suis depuis que t’es à Lyon’. Après on a parlé et l’humain est bien passé. C’est quelqu’un de très simple. Il motive de fou. Tous les jours, tu regardes ses story, il fait du sport. Il a une belle image."

Benzema et Hornet La Frappe © Instagram

Brulux ne dit pas autre chose. Le rappeur du nord de Paris est branché avec l’avant-centre des Bleus depuis pas mal de temps. "J’ai fait un premier morceau ‘Karim Benzema’. Et plus tard, j’en ai fait un autre ‘KB9’. Benzema est venu commenter sur mon Insta et il m’a suivi. Donc on a commencé à échanger et par la suite, on est devenus amis, explique-t-il. A la base, moi je n’ai pas fait ça pour le toucher lui personnellement. Moi, je suis fan. C’est comme si un artiste sortait un son sur Cristiano ou Messi, il ne compte pas le toucher".

Lacrim: "On se voit quand on part en vacances"

Finalement, l’artiste de Belleville se retrouve aujourd'hui dans le cercle intime du surdoué de Lyon. Et il en est assez fier, comme il nous l’a confié avec beaucoup de second degré: "Ce n’est pas trop difficile, c’est le n°1 du football, je suis le n°1 du rap français. C’est une connexion entre n°1. Il aime bien aussi ma musique. On est jeunes, on a des gens en commun. C’est léger-gui. KB9, on est ensemble, ça bouge pas."

Brulux est d’ailleurs à l’origine de la rencontre entre Benzema et Lacrim, qui a débouché sur une vraie amitié. "On s’est parlé sur les réseaux il y a quelques années. On s’est vu plusieurs fois et après, on s’est fréquentés, confirme Lacrim. Je vais voir ses matchs, il vient me voir en studio. On se voit quand on part en vacances."

Maes: "Il a largement sa place en équipe de France"

Maes n’en est pas au stade de prévoir son prochain été avec "Benzé", mais l’artiste de Sevran est également connecté au taulier du Real Madrid. "On se suit sur les réseaux. C’est l’un des meilleurs attaquants du monde. Il a largement sa place en équipe de France. Je n’ai rien contre Giroud, mais je préfère Benzema. Depuis qu’il est parti, Lyon va mal. Il faisait la diff. Contre Manchester United, crochet, crochet, frappe du gauche, poteau rentrant! Il est vraiment fort." Même admiration chez Kekra. Le rappeur masqué du 92 est bluffé par la force de caractère de l’international français, qui a dû se réfugier dans le travail pour s’ouvrir à nouveau les portes de Clairefontaine: "Benzema, en termes de mental, c’est impressionnant. C’est une leçon de mental. C’est ce qu’on aime!"

