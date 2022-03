Equipe de France: l'heure de Nkunku et une ouverture à droite ?

Didier Deschamps annoncera ce jeudi, à 14h, la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud fin mars. En grande forme, Christopher Nkunku pourrait être appelé.

Les deux prochains matchs amicaux de l'équipe de France, contre la Côte d'Ivoire (25 mars à Marseille) et l'Afrique du Sud (29 mars à Lille) pourraient permettre à Didier Deschamps d'ouvrir les portes des Bleus à de nouveaux joueurs. C'est ce jeudi à 14h que le sélectionneur dévoilera sa liste. Le premier nom qui vient à l'esprit, c'est bien entendu celui de l'ancien Parisien Christopher Nkunku qui réalise une belle saison avec Leipzig avec 26 buts toutes compétitions confondues.

Il pourrait être appelé pour la première fois avec les A pour récompenser ses bonnes performances. En attaque, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé devraient toujours être présents. Pas de retour en revanche pour Olivier Giroud malgré ses prestations intéressantes avec l'AC Milan. Même constat pour Ousmane Dembélé, qui a retrouvé du temps de jeu au FC Barcelone mais qui va devoir encore patienter quelques semaines.

Au niveau des gardiens, le retour de Mike Maignan (AC Milan) en tant que numéro 2 est attendu. Il était blessé en novembre dernier et la présence d'Alphonse Areola (West Hamp) en tant que numéro 3 devrait être confirmée même si le Nantais Alban Lafont a été, selon nos informations, pré-convoqué par le staff pour la première fois.

Dubois pas sélectionné ?

En défense, les dernières performances moyennes de Léo Dubois avec Lyon pourraient redistribuer les cartes dans le couloir droit derrière Benjamin Pavard (Bayern Munich). Nordi Mukiele joue peu avec le RB Leipzig depuis quelques temps. Est-ce que cela pourrait offrir une ouverture à Jonathan Clauss qui est régulier avec Lens et que les supporters Sang et Or réclament en équipe de France depuis le début de la saison ?

Deschamps ne lui avait pas fermé la porte en décembre dernier sur RMC dans "Rothen s'enflamme". "Jonathan Clauss, je le connais. Les supporters de Lens regardent Lens et ont chacun une vision. Jonathan Clauss, je le regarde. Il est capable de faire de très très bonnes choses. Qu'il continue. Son âge (29 ans) n'est pas un problème, j'ai appelé Jordan Veretout. Qu'il soit très bon avec Lens, tant mieux pour lui et qu'il continue", avait déclaré le sélectionneur.

Zouma ne sera pas retenu

Kurt Zouma (West Ham) ne sera pas retenu après son histoire de la vidéo où on le voyait violenter son chat au début du mois de février. Un acte qui avait été condamné par le sélectionneur. Son absence sera compensée par le retour du Mancunien Raphaël Varane (blessé en novembre) et la présence des polyvalents Jules Koundé (FC Séville) et Lucas Hernandez (Bayern Munich). À gauche, le Madrilène Ferland Mendy était une possibilité, mais il s'est blessé et sera donc absent. Reste à savoir également si Lucas Digne, qui a choisi de changer de club cet hiver pour rejoindre Aston Villa, sera lui convoqué.

Au milieu, pas de changement a priori en perspective par rapport à la dernière liste : Mattéo Guendouzi (OM) et Aurélien Tchouaméni (Monaco) pour accompagner N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United) et Adrien Rabiot (Juventus).

Ces deux amicaux, ainsi que les quatre matchs programmés en juin plus deux en septembre comptant pour Ligue des nations seront les seuls pour préparer la prochaine Coupe du Monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, dont le tirage au sort aura lieu à Doha le 1er avril.