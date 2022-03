Equipe de France: enfin le tour de Nkunku ?

Le milieu offensif de Leipzig Christopher Nkunku (24 ans) marche sur l’eau depuis le début de saison et peut prétendre à une première convocation en équipe de France, jeudi, lors de l’annonce de la liste des 23 Bleus pour affronter la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.

Pour sa dernière chance de marquer les esprits avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps, Cristopher Nkunku ne s’est pas manqué en inscrivant un but et offrant deux passes décisives lors du festival de Leipzig à Greuther Furth (1-6), dimanche. Une nouvelle performance de haut vol pour l’ancien Parisien qui affole les compteurs - deuxième meilleur buteur en 2022 avec onze réalisations, seulement deux de moins que la machine Robert Lewandowski.

Arrivé en 2019 pour 13 millions d’euros, le jeune joueur français de 24 ans explose totalement cette saison avec 26 buts et 15 passes décisives en 38 rencontres. A Leipzig, il est devenu le patron de l’équipe coachée par Domenico Tedesco, impliqué sur 46% des buts des taureaux en Bundesliga et auteur de sept buts et deux passes décisives en phase de poule de Ligue des Champions, dont un triplé à l’Etihad Stadium.

"Un candidat sérieux"

Est-ce assez pour que Didier Deschamps fasse appel à lui, jeudi, pour affronter la Côte d'Ivoire le 25 mars à Marseille et l'Afrique du Sud le 29 mars à Lille? En novembre dernier, alors que le milieu de terrain réalisait un bon début de saison, le sélectionneur s’était passé de lui, tout en avouant garder un œil dessus: "Il n’est pas là mais fait partie des candidats sérieux qui postulent. Pour cette liste, c’est une logique de continuité pour maintenir la confiance aux joueurs qui étaient là aux stages précédents", avait déclaré l’ancien entraîneur de l’OM.

La "logique de continuité" primera-t-elle toujours cette fois-ci ? Après avoir réalisé un excellent mois de janvier, Wissam Ben Yedder, également présent en novembre, marque par exemple le pas et pourrait être une victime de l’arrivée de Christopher Nkunku.

Au niveau statistique de Benzema et Mbappé, largement devant Griezmann

Mais sa sélection, ou non, dépendra du poste auquel le sélectionneur voudra l’utiliser, alors que le milieu de terrain, relayeur auparavant, a parfaitement mué vers un rôle de numéro dix ou de second attaquant. Un poste plutôt barré en sélection avec la présence des indéboulonnables Benzema, Mbappé et Griezmann avec qui il rivalise pourtant dans les statistiques avec quatre buts de moins que l’ancien Lyonnais, autant de buts que le Parisien et 18 de plus que le joueur de l’Atletico qui ne dispute qu’un match sur deux en moyenne.

Buteur complet

Le natif de Lagny-sur-Marne a su élargir sa palette pour devenir un attaquant complet et redoutable, capable d’appels en profondeur, de frappes piquées, de buts de la tête, d’obtenir des penalties ou bien d’inscrire des coups francs à l’entrée de la surface. Il a également progressé tactiquement sur les conseils de Julian Nagelsmann puis Jesse Marsch et s’est métamorphosé physiquement pour mieux tenir dans les duels alors qu’il a connu des problèmes de croissance pendant sa formation au PSG.

Au vu de sa dynamique, difficile de ne pas avoir un œil sur la Coupe du monde au Qatar, même si l’intéressé ne veut pas brûler les étapes: "C’est difficile de dire que la Coupe du monde est un objectif en n’ayant jamais été convoqué. Pour y aller, il y a des paliers à franchir", déclarait-il il y a quelques semaines dans l’Equipe. Avant d’assurer: "Quand mon heure viendra, je serai prêt".