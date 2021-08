Équipe de France: "L'idée, c'est de relancer la machine", Lloris se confie dans Rothen s'enflamme

À la veille du premier match des Bleus dans cette fenêtre internationale consacrée aux qualifications pour la Coupe du monde 2022, le gardien n°1 des Bleus, Hugo Lloris, a accordé un entretien à l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC.

Hugo Lloris, comment allez-vous en ce début de saison, alors que vous réalisez un début de saison parfait avec Tottenham ?

On sort de la phase de préparation, on a pris neuf points sur neuf en championnat. C’est très positif et de bon augure pour la suite, même si le championnat anglais est tellement compétitif que le chemin est encore très, très long.

Comment appréhendez-vous les retrouvailles avec l’équipe de France ?

Même après treize ans en équipe de France, on est toujours heureux de retrouver le château, les partenaires. Après, par rapport à ce qu’il s’est passé au mois de juin, on a envie de rebondir et de bien relancer cette saison, de la meilleure des façons, avec ces trois matches qui arrivent.

Quel sera votre discours pour remobiliser les troupes ?

C’est déjà important de rester positif, avant tout, mais également d'avoir conscience du contexte, tout simplement. On s’est fait éliminer des huitièmes de finale de l’Euro alors qu’on avait beaucoup d’ambition et l’important aujourd’hui, c’est de rebondir pour bien lancer la saison et retrouver de la confiance. Quoiqu’on en dise, lorsqu’on sort de défaites importantes, les matches qui suivent, on est toujours à la recherche de confiance. Et ce sera le cas dès mercredi. Le groupe est relevé, il faut aller chercher les points.

Pour repartir de l’avant, il faut aussi faire la bonne autocritique, non ? Qu’en pensez-vous ?

Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il y a également eu des choses positives durant cet Euro. j’ai encore envie de penser que c’est l’histoire d’un match mal géré, je pense à ces dix dernières minutes face aux Suisses, qu’on aurait dû gérer différemment. Le score aurait dû être acquis, on n’a pas fait ce qu’il fallait, avec certainement un manque de concentration, un manque d’exigence. Un manque de discipline, peut-être. Et derrière ça aboutit à cette élimination un peu cruelle. Je pense qu’il faut s’appuyer sur les bonnes choses qu’on a également montrées. Et surtout relancer la machine. Il y a ces trois matchs, également la Ligue des nations avec cette demi-finale face aux Belges au mois d’octobre. Il y a quand même de nouveaux défis devant nous, avec en vue cette préparation au Mondial qui se déroulera dans un an et demi.

Retrouver un esprit collectif, cela passe-t-il aussi par un rajeunissement de l’effectif ? (ndlr: quatre nouveaux joueurs ont intégré le groupe France)

C’est le choix du sélectionneur. On l’a déjà vu, même après le sacre du Mondial 2018. Il y a toujours une évolution, des joueurs qui viennent, d’autres qui repartent. Dans l’histoire de la carrière d’un joueur, ça arrive, mais c’est aussi à nous, les joueurs, de faire ce qu’il faut au quotidien en club pour être prêt lorsque la chance se présente.

Lloris: "J'ai toujours donné la priorité au club"

Les egos de certains joueurs ont-ils pris le dessus pendant la compétition ?

Pas forcément. J’ai vécu les choses de l’intérieur. On ne peut pas forcément contrôler ce qu’on peut dégager à l’extérieur, et ça peut laisser des interprétations bien évidemment. Je crois qu’il y a eu également parfois quelques maladresses de notre part. Mais bon, après, on avait une équipe très compétitive, on était très ambitieux et malheureusement on s’est arrêté trop vite dans la compétition.

Qu’attendez-vous du sélectionneur, qu’il se réinvente, ou qu’il soit dans la continuité de ce qu’il vous a apporté ces dernières années ?

Les joueurs sont également acteurs. Si on n’a pas réalisé les résultats souhaités, c’est également notre responsabilité en tant que joueurs, en tant qu’équipe. Il nous appartient à tous de trouver la solution. On est tous dans le même bateau. Avec du positif, le sourire, on va retrouver nos supporters, c'est quelque chose de très important à nos yeux. L’idée c’est de relancer la machine.

Pensez-vous à ce record de sélections en équipe de France (Lloris compte 129 capes, Thuram 142) ?

Ce n'est pas un objectif précis mais j’avance avec mon expérience en essayant toujours de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe et on verra où tout ça me mènera mais l'objectif c’est avant tout de contribuer à la qualification pour le prochain Mondial. En ce qui concerne ces chiffres personnels, j'avance sereinement.

Avez-vous pensé à dire stop au sortir de l’Euro ?

Lorsqu’on sort d’une grande compétition, que ce soit une déception, que ce soit un sentiment fort comme on a pu l’avoir après le Mondial en Russie, il faut quand même quelques jours pour récupérer de toutes ces émotions, et on n’a pas forcément les réponses tout de suite. Et au bout d’une semaine, de quinze jours, il y a tout de suite ce côté compétiteur qui revient, on a envie de se remettre au travail, d’être confronté à des nouveaux défis. Tant qu’on est bien mentalement, qu’on est bien physiquement, on essaye de faire attention à soi et on essaye de prendre le maximum de plaisir. Je sais très bien que je suis dans la dernière phase de ma carrière, mais j’ai envie d’en profiter un maximum, en étant honnête vis-à-vis de moi-même. Et toujours avec cette envie de travailler, de me surpasser au quotidien pour être dans les meilleures conditions le week-end.

A un an de la fin de votre contrat à Tottenham, votre souhait est-il de trouver un nouveau défi ?

J’ai toujours donné la priorité au club, c’est ma dixième saison. Je suis toujours dans l’attente du club, il n’y a rien de leur côté pour le moment. Mais je suis tranquille par rapport à ça. Le plus important, c’est que je me sente bien physiquement et mentalement qu’il y ait une très bonne relation avec le nouveau manager et l'entraîneur des gardiens. J'essaye de contribuer à une bonne saison du club, on a envie de bien rebondir et de faire un très bon championnat, même si on sait que les places sont difficiles. Mais avec des principes, des valeurs, et du talent, je sais qu’on est capable de réaliser de très bonnes choses.