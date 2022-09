Equipe de France: l'OL tacle Diacre après la grave blessure de Mbock

L’Olympique Lyonnais a perdu l'une de ses cadres pour un long moment. Sortie sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France contre la Grèce (5-1), Griedge Mbock souffre d’une luxation du genou droit. Via un communiqué, les Gones ont fait savoir que la défenseure sera absente au moins six mois et ont regretté l'utilisation de leurs joueuses avec les Bleues.

Question blessures, l’équipe de France est loin d’être épargnée. Après avoir perdu durant l’Euro 2022 sa buteuse Marie-Antoinette Katoto, la sélectionneuse Corinne Diacre voit maintenant une autre de ses taulières être forfait pour un long moment.

Sortie sur blessure lors de la victoire des Bleues face à la Grèce (5-1) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, Griedge Mbock est victime d’une luxation du genou droite. Un gros pépin physique qui éloignera la défenseure pour au minimum six mois, comme précisé par l’Olympique Lyonnais dans un communiqué. Dès la fin de la rencontre, le cas de la joueuse de 27 ans a peiné Diacre: "C’est une soirée compliquée, tellement on a vu Griedge souffrir. C’était très difficile, le groupe a été touché parce que c’est quelqu’un d’important dans le groupe."

L’OL avait demandé à Diacre de ménager ses joueuses

De son côté, les Gones ont envoyé une pique à la FFF, concernant la gestion du cas de leur joueuse qu’ils ne s’attendaient pas vraiment à voir jouer: "L’OL souhaite préciser qu’il avait expressément demandé à la Fédération française de football de ménager ses joueuses pour ces deux rencontres sans enjeu, au vu du calendrier chargé et des nombreux matchs disputés cette saison dans les différentes compétions nationales et internationales."

Pour Mbock, c’est à nouveau une passe difficile, elle qui a connu de nombreux pépins physiques par le passé. Notamment deux opérations en 2021 avoir été touchée au tendon d’Achille. Preuve de l'importance de la Française dans le groupe, des joueuses étaient en pleurs au moment où les soigneurs sont venus à son chevet.