France-Belgique: Mbock savoure la qualification rapide des Bleues

Buteuse décisive ce jeudi soir contre la Belgique (2-1), Griedge Mbock est revenue, au micro de RMC, sur la qualification de l’équipe de France pour les quarts de finale de l’Euro 2022. "On se rend compte que les équipes nous étudient aussi", explique-t-elle à propos de la prestation moyenne de son équipe.

Un retour gagnant. Titulaire ce jeudi soir en défense centrale après avoir démarré la rencontre contre l’Italie (5-1) sur le banc, Griedge Mbock a signé le second but des Bleues contre la Belgique (2-1), synonyme de victoire et de qualification pour les quarts de finale de l’Euro 2022.

"On va pouvoir continuer à travailler tranquillement pour le match contre l’Islande"

"On avait à cœur de se qualifier, a expliqué sur RMC la buteuse de la tête, servie par un centre puissant de Matéo (41e). Le fait de pouvoir le faire dès ce match est un très bon avantage. On va pouvoir continuer à travailler tranquillement pour le match contre l’Islande même s’il faut récupérer d’abord. Ensuite on va pouvoir se focaliser tranquillement sur ce quart de finale".

L’équipe de France affrontera l’Islande lundi soir dans un match sans enjeu puisque la première place du groupe D est déjà assurée avec ces 6 points. Son quart de finale, sans doute contre les Pays-Bas ou la Suède, est prévu pour le samedi 23 juillet.

"Les équipes nous étudient aussi (...), ça s'est senti ce soir"

"On se rend compte que les équipes nous étudient aussi, a poursuivi Mbock au sujet de la performance en demi-teinte des Bleues. Elles travaillent, elles nous regardent sur les vidéos aussi. Ça s’est senti ce soir aussi. Elles nous ont pas mal attendu et bien contrer dans nos plans. Maintenant, c’est à nous de pouvoir analyser ce qui a été bien et moins bien pour rectifier le tir par la suite. Je pense qu’on va d’abord bien récupérer et bien réanalyser tout ça pour bien se préparer pour les prochains matchs et gommer les petites erreurs".