Equipe de France: "La Bamba", Stromae, Ninho… les novices ont fait leur bizutage

Les quatre nouveaux joueurs de l’équipe de France ont effectué leur traditionnel bizutage en chanson, lundi soir à l’occasion du premier dîner du rassemblement pour les matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022.

Quatre petits nouveaux ont pris place autour des tables lors du dîner de l’équipe de France, lundi soir. Comme le veut la tradition, Théo Hernandez, Moussa Diaby, Jordan Veretout et Aurélien Tchouaméni ont eu droit à leur bizutage pour leur arrivée chez les Bleus. Sous de légers applaudissements et dans une ambiance assez calme, les habitués de Clairefontaine ont écouté avec attention les performances des novices.

Théo Hernandez a tenté d’enflammer une assistance très timide en reprenant "La bamba", célèbre tube en espagnol qui a rencontré un succès mondial lors de sa reprise en 1987 par le groupe mexicain Los Lobos. Ses applaudissements pour mettre ses spectateurs en rythme n’ont pas vraiment permis d’endiabler la salle.

Diaby et Veretout timides

Moussa Diaby a, lui, interprété le titre "La vie qu’on mène" de Ninho. Jordan Veretout a chanté le morceau de Stromae "Papaoutai" à l’aide de son portable pour les paroles, et devant les sourires de Hugo Lloris et Antoine Griezmann, partageant sa table. Enfin, le milieu de terrain monégasque, Aurélien Tchouaméni a repris "Double bang Episode 5" du rappeur Leto. Ce dernier a vécu une journée pleine puisqu’il était présent en conférence de presse quelques heures plus tôt, tout comme Moussa Diaby.

"C'est un honneur d'être ici, avait-il confié. Au lieu d'aller au bâtiment espoirs comme j'avais l'habitude, j'ai pu monter les marches du château, c'est quelque chose de beau. J'attendais la liste avec un peu d'impatience, j'ai eu le bonheur d'entendre mon nom."

Les Bleus vont affronter la Bosnie-Herzégovine, mercredi (20h45 à Strasbourg) dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Ils se déplaceront ensuite en Ukraine, samedi (20h45) avant de recevoir la Finlande, mardi prochain à Lyon.