Equipe de France: Diaby veut "prendre exemple" sur Mbappé

Présent en conférence de presse pour sa première convocation avec l’équipe de France, l’attaquant du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby, passé par le PSG, a évoqué sa comparaison avec Kylian Mbappé.

Comme Kylian Mbappé, il est passé par le Paris Saint-Germain, est attaquant et est issu de la génération 1999. Mais Moussa Diaby vient de connaître à 22 ans sa première convocation en équipe de France alors que le champion du monde est présent en Bleu depuis 2017. Présent en conférence de presse, le joueur du Bayer Leverkusen a été interrogé sur ses points communs avec Mbappé, qu’il vient de retrouver ce lundi matin.

"J’ai joué avec Kylian au Paris Saint-Germain, c’est un joueur extraordinaire, exprime Diaby. Je ne pense plus qu’il est considéré comme un jeune vu ce qu’il fait sur le terrain. C’est à moi de prendre exemple sur lui, de demander quelques conseils pour pouvoir faire de mieux de moi-même et essayer de faire les mêmes choses que Kylian".

"En lui demandant quelques conseils, tout peut bien se passer"

En référence à l’adaptation de Mbappé avec les Bleus, Diaby rappelle que sa découverte avec Clairefontaine n’avait pas été si simple: "Quand il est venu pour la première fois, je pense que cela n’a pas été facile pour lui aussi". Avant de rappeler que le côtoyer lui permettra de progresser, à n’en pas douter: "En lui demandant quelques conseils, tout peut bien se passer pour moi".

Enfin, Moussa Diaby a botté en touche lors qu’un journaliste lui a demandé s’il en savait plus sur l’avenir de Mbappé, toujours évoqué entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid: "J’ai parlé avec Kylian, il m’a juste félicité, on a mangé et rigolé ensemble. On n’a pas parlé de son avenir". Dès mercredi, Diaby pourrait avoir l’occasion de retrouver son ancien partenaire sur la pelouse de la Meinau, à l’occasion de France-Bosnie-Herzégovine dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022.