Équipe de France: Tchouaméni a pris conseil auprès de Vieira pour sa carrière

En passe d’honorer sa toute première sélection avec l’équipe de France à l’occasion de ce premier rassemblement des Bleus post-Euro, Aurélien Tchouaméni a livré quelques-uns des secrets de sa réussite et de son étonnante maturité ce lundi, en conférence de presse, à Clairefontaine.

La trajectoire linéaire et ascendante d’un début de carrière rondement mené a conduit Aurélien Tchouaméni à Clairefontaine, la demeure des champions du monde, avec lesquels il disputera trois matches de qualification à la Coupe du monde 2022 (contre la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande). Une juste récompense pour le milieu de terrain monégasque qui, depuis plusieurs mois déjà, tape régulièrement à la porte de l’équipe de France. Le voici récompensé de sa patience par une première convocation avec les Bleus, à l’issue d’un cycle de travail acharné pour celui qui sort tout juste d’une saison colossale avec le club de la Principauté, et qui semble bien parti pour rééditer un exercice 2021-2022 tout aussi convaincant.

De Bruyne, Kanté, Pogba... les modèles de Tchouaméni

La présence du joueur de 21 ans est tout sauf un hasard. Mu par une soif inextinguible d’apprendre, le milieu de terrainformé à Bordeaux a tout fait pour en arriver là, prenant conseil auprès des meilleurs, notamment de ses aînés. "Grâce à Cesc (Fabregas), j'ai eu le numéro de Patrick Vieira, a confié le probable futur néo-international en conférence de presse. Étant donné que j’ai eu l’opportunité de jouer contre son équipe avec Nice, quand il était coach, je me suis dit que, comme c'est une référence, c'était important d'avoir quelques conseils de sa part. J’ai pu échanger avec lui et je l’en remercie. Il a pu me donner quelques conseils et je vais les suivre bien volontiers. On a surtout parlé de l’aspect tactique. il m’a donné des conseils sur la marche à suivre pour le reste de ma carrière."

Son inspiration du quotidien, Tchouaméni la puise également chaque semaine auprès de ses pairs, dont il suit la progression et analyse les performances, pour se nourrir d'informations encore et toujours. Sans arrêt. Le jeune apprenti est curieux. Avisé, il voit déjà plus haut. "J'ai beaucoup suivi ce que fait Paul Pogba depuis le début de sa carrière. J'ai la chance de le côtoyer, avec N'Golo Kanté aussi, a-t-il révélé. Ce sont des joueurs qui sont très performants dans leurs clubs, dont j'essaye de voir un peu ce qu’ils font, de m'inspirer de leurs caractéristiques. Il y a aussi des joueurs que je n’ai pas eu la chance de voir quand ils étaient en activité. J'essaye de regarder ce qui se fait de bien au milieu, comme Kevin De Bruyne."