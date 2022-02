PSG: Hamraoui a déposé plainte pour diffamation et harcèlement moral

Selon L'Equipe, Kheira Hamraoui a décidé de porter plainte contre Marc "Blata" et Romain Molina pour "diffusion de fausses nouvelles" sur les réseaux sociaux.

Kheira Hamraoui contre-attaque. Plus de trois mois après l'agression dont elle a été victime, la joueuse du PSG, qui joue ce vendredi face à Dijon, vient de saisir la justice en déposant deux plaintes, rapporte L'Equipe. La première, une plainte simple, concerne un certain Marc "Blata", désigné comme étant un blogueur et influenceur, pour des faits d'"atteinte à la vie privée" et "diffusion de fausses nouvelles." Le blogueur aurait réagi sur Instagram "à des enregistrements sonores qui auraient été envoyés par Kheira Hamraoui et en profite pour colporter de nombreux mensonges la concernant", confie Me Saïd Harir, l'avocat de l'internationale française.

Le 31 janvier, le même Marc "Blata" a "publié des enregistrements sonores imputés à tort au footballeur de renommé, Presnel Kimpembe, dans lequel quelqu'un se faisant passer pour lui, dit avoir eu une relation intime avec Madame Hamraoui, relève encore le conseil de la joueuse parisienne. Cette publication a été suivie de nombreux messages de haine à destination de cette dernière. À ce titre, Monsieur Kimpembe a confirmé la fausseté de ces enregistrements par un communiqué du 2 février 2022."

Romain Molina visé

Toujours selon les informations de L'Equipe, Kheira Hamraoui, de retour en Equipe de France après plus de deux ans d'absence, a également porté plainte contre Romain Molina pour des faits de "harcèlement moral" et de "publication en vue d'influencer des décisions juridictionnelles". Ce dernier se voit reprocher la diffusion Youtube, le 31 janvier, d'une vidéo intitulée "L'affaire Hamraoui : la politique de l'autruche du PSG comportant de nombreux propos diffamants et mensonges concernant Madame Hamraoui, engendrant à nouveau une vague de propos haineux sur les réseaux sociaux."

Dans la même plainte, mais cette fois-ci contre X, le conseil de Kheira Hamraoui dénonce aussi "des menaces et menaces de mort". Une deuxième plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre Marc "Blata" pour "diffamation publique et injure publique" et contre Romain Molina pour "diffamation publique."

"Des propos injurieux et calomnieux"

Dans un communiqué, l'avocat de Kheira Hamraoui a précisé que la joueuse du PSG "est l'objet de propos calomnieux et injurieux à la suite de l'agression dont elle a été victime dans la nuit du 4 au 5 novembre 2021", ainsi que des "fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux".

Il a ajouté que "ceux qui porteront atteinte aux intérêts de Madame Hamraoui feront l'objet de plaintes, qu'ils s'agissent d'internautes ou d'organes de presse relayant de fausses informations dont la responsabilité ne saurait être écartée."