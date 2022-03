Équipe de France: la confiance de Rothen en Deschamps pour gérer le retour de Giroud

Olivier Giroud a effectué un retour tonitruant sous le maillot de l’équipe de France en trouvant le chemin des filets contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud en amical. Dans l’émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC, Jérôme Rothen a assuré faire confiance aux qualités de management de Didier Deschamps pour gérer les égos des Bleus en attaque.

Un retour tonitruant qui risque de donner quelques maux de tête au staff des Bleus dans les prochains mois. Initialement absent de la liste de Didier Deschamps pour la fenêtre internationale du mois de mars, Olivier Giroud a finalement été rappelé pour remplacer Karim Benzema, blessé. Après avoir manqué les trois derniers rassemblements, l’attaquant de l’AC Milan a effectué un retour gagnant sous le maillot des Bleus puisqu’il a marqué en amical contre la Côte d’Ivoire vendredi dernier (2-1) puis ce mardi contre l’Afrique du Sud (5-0).

>> Rothen s'enflamme en podcast

Grâce à ces deux buts de Giroud, les cartes pourraient être redistribuées en attaque. Au point de créer quelques problèmes d’égos? Pas pour Jérôme Rothen, qui a confiance dans les qualités de management de Didier Deschamps. "Sa qualité principale, et il l’a montrée dans tous les groupes qu’il a entraînés, c’est d’arriver à bien gérer et à mettre en place une ambiance digne de ce nom dans un groupe. Cette ambiance, t’es obligé de l’avoir quand t’es ensemble pendant environ un mois, plus quinze jours de préparation. Il faut qu’il soit le patron de cette ambiance", a estimé l’ancien international français (13 sélections) dans l'émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC.

Rothen: "Il ne faut pas s'attarder sur les quatre de devant"

"A l’Euro, c’est parti en vrille à cause de plein de choses. Le retour de Karim Benzema a bousculé les statuts, dont celui d’Olivier Giroud. Ils ont eu beaucoup de discussions sur ce sujet pendant ce rassemblement, Giroud a montré qu’il était toujours opérationnel et qu’il marquait des buts. Le style Giroud n’a pas évolué, il sait très bien ce qu’il en est aujourd’hui. Didier sait aussi que le trio de devant (Mbappé, Benzema, Griezmann) sera le trio qui sera titulaire s’il n’y a pas de pépins physiques ou de joueurs suspendus", a poursuivi le membre de la Dream Team RMC Sport.

"Est-ce que Giroud arrivera à trouver sa place sur une grande compétition ? Deschamps a des doutes, car il l’a vu à l’Euro. Après, il y a les autres joueurs autour, il ne faut pas s'attarder que sur les quatre de devant. Il y a une concurrence en attaque, il ne faut pas oublier les autres", a tempéré Rothen, en insistant notamment sur le cas de Wissam Ben Yedder, qui a, selon lui, son mot à dire.