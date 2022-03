Equipe de France: Deschamps garde la porte ouverte pour Giroud

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, laisse la porte ouverte à Olivier Giroud pour le prochain rassemblement en juin, même s’il rappelle qu’une sélection de son attaquant dépend de nombreux critères.

Deux buts en deux matchs et un record toujours plus à portée de main. Olivier Giroud a signé un joli retour en équipe de France lors de ce mois de mars, après huit mois d’absence. L’attaquant a marqué contre la Côte d’Ivoire (2-1), puis l’Afrique du Sud (5-0) et ne compte plus que trois longueurs de retard (48) sur le record de buts avec les Bleus de Thierry Henry (51). Une bonne manière de rester dans les radars de Didier Deschamps, qui l’avait snobé après l’Euro.

Le sélectionneur n’offre aucune garantie au joueur de l’AC Milan avec qui il a échangé lors de cette coupure internationale. La porte reste ouverte pour le prochain rassemblement en juin avec quatre matchs de Ligue des nations au programme: contre le Danemark (3 juin, 20h45, Stade de France), en Croatie (6, 20h45 à Split), en Autriche (10, 20h45), puis de nouveau face à la Croatie (13, 20h45 au Stade de France).

"Il a confirmé qu'il avait cette capacité à marquer"

"J'ai eu une discussion avec lui comme avec beaucoup, sur le présent, a confié Deschamps à l’issue de la large victoire face aux Sud-Africains, mardi. L'avenir, il ne sait pas, je ne sais pas, ça dépendra de beaucoup de choses. Il a confirmé qu'il avait cette capacité à marquer. C'est très bien pour lui et le groupe, on verra pour le mois de juin."

Deschamps a souligné à plusieurs reprises lors de ce rassemblement que la présence d’Olivier Giroud dans le groupe dépendrait notamment de sa capacité à accepter un nouveau statut dans l’ombre des deux stars offensives, Kylian Mbappé et Karim Benzema, absent lors de ce rassemblement. C’est d’ailleurs le forfait de ce dernier qui a permis à Giroud de revenir avec les Bleus. Il en a profité pour rappeler son sens du but et s’invite dans la danse pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"C'est bon pour l'avenir", savoure Giroud

"Encore un but, c'est bien, a savouré le joueur de l'AC Milan au micro de la FFF à l'issue de la rencontre. Quand je suis sur le terrain, j'essaie toujours d'apporter un petit plus. J'ai un bon service d'Antoine (Griezmann, ndlr) et j'arrive à bien finir. Je suis content, c'est bon pour l'avenir. On se rapproche de Titi. Ce record, oui, je l'ai dans la tête mais ce n'est pas une obsession. Si je dois faire la passe, je fais la passe. Je pense d'abord au collectif et au bien du groupe. Ça viendra tout seul."