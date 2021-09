Equipe de France: la mère de Mbappé dément avoir organisé des "réunions secrètes avec des journalistes" pendant l'Euro

Un journaliste du Figaro affirme, dans un livre, que la mère de Kylian Mbappé a tenu des réunions secrètes avec des journalistes en plein Euro, afin de "faire passer quelques messages sur la place qu’occupait Kylian (Mbappé) dans le collectif" de Didier Deschamps. Fayza Lamari a fermement contesté cette information, lundi.

"Juin 2021. La scène est quelque peu cocasse. À plusieurs reprises pendant l’Euro, les parents de Kylian Mbappé, et notamment sa mère, Fayza, ont tenu salon avec différents journalistes, la plupart du temps entre les rencontres de l’Équipe de France, pour évoquer les coulisses de la sélection, et forcément la situation de leur fils, ainsi que son positionnement au sein des champions du monde."

Dans son livre Du Mondial à l’Euro, L’histoire secrète d’un rendez-vous raté, Baptiste Desprez, chef de service au service sports du Figaro, dévoile une "anecdote" sur la vie des Bleus durant le dernier championnat d’Europe. Et notamment une séquence qui se serait déroulée "à Budapest, dans un café-restaurent de la cité hongroise". La mère de Mbappé, Fayza Lamari, aurait selon ce dernier organisé "une conférence de presse informelle, loin des regards et micros coupés", afin de "faire passer quelques messages sur la vie des Bleus, mais surtout la place qu’occupait Kylian dans le collectif mis en place par Didier Deschamps, pas forcément conforme aux attentes de l’entourage de l’attaquant".

"Il s’agissait juste de prises de contact classiques de courtoisie, rien de plus"

Une entrevue plus ou moins secrète formellement contestée par la principale intéressée, qui a réagi à cette révélation dans un tweet publié ce lundi matin, parlant d’un extrait "mensonger et grossier". "Prétendre que j’aurais organisé des réunions secrètes avec des journalistes à des fins plus ou moins complotistes est un non-sens total. Parce que je sais que si je veux garder un secret, j’évite de le partager avec de professionnels des médias. S’il y a bien eu quelques réunions informelles avec certains journalistes, il s’agissait juste de prises de contact classiques de courtoisie, rien de plus", a-t-elle assuré sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé avait cristallisé l’attention lors de l’échec à l’Euro de l’équipe de France, en ne réussissant pas à marquer au cours du tournoi et en manquant le dernier tir au but décisif des Bleus face à la Suisse, en huitièmes de finale. Depuis, l’attaquant parisien n’a participé qu’à une rencontre avec les Tricolores, lors du nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) en match de qualifications au Mondial 2022. Blessé, il n’a pas pris part aux matches contre l’Ukraine (1-1) et la Finlande (2-0).