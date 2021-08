Equipe de France: Deschamps n'accable pas Mbappé après son Euro décevant

Didier Deschamps a tiré ce vendredi le bilan des Bleus après leur élimination prématurée à l’Euro et en particulier celui de Kylian Mbappé. Interrogé par le journal L’Equipe, le sélectionneur tricolore a salué la performance de l’attaquant mais regrette un léger manque d’efficacité.

Remis en question par ses détracteurs après l'élimination des Bleus contre la Suisse dès les huitièmes de finale de l'Euro, Didier Deschamps a accordé un long entretien au journal L'Equipe ce vendredi. Le sélectionneur tricolore a défendu son projet et plusieurs de ses joueurs comme Karim Benzema ou encore Kylian Mbappé. Avec aucun but pendant le tournoi continental, l'attaquant du PSG s'est attiré les foudres de certains supporters après son tir au but manqué contre la Nati.

"Il avait la détermination et les très bonnes intentions qu’il fallait, a jugé l'entraîneur de l'équipe de France. Mais il n’a pas eu l’efficacité souhaitée, et qu’il souhaitait lui-même, même s’il a été impliqué sur cinq de nos sept buts."

Deschamps dévoile son "dilemme" avec Mbappé

A l'image de plusieurs coéquipiers dont le rendement pendant l'Euro a entraîné de nombreuses critiques, le phénomène de 22 ans aurait peut-être mérité d'être remplacé pendant certains matchs en raison de ses ratés face au but. Didier Deschamps a tenu à rappeler l'importance de joueurs du standing du Parisien, capables de faire la différence sur une accélération.

"Après, sur le débat de sortir ou non en cours de match, c’est toujours le dilemme avec un joueur comme lui: on parle d’un joueur capable de faire la différence à tout moment, même quand il est moins bien. Comme en Croatie (2-1, le 14 octobre ndlr), où il n’est pas au mieux de sa forme, mais qu’il nous fait gagner."

Kylian Mbappé a déçu sur le plan individuel pendant l'Euro avec seulement une passe décisive à son actif. Pas de quoi ébranler son statut chez les Bleus. Sauf surprise, Didier Deschamps devrait à nouveau faire appel à lui dans les prochains mois et notamment pour les éliminatoires du Mondial 2022 avec la réception de la Bosnie puis le voyage en Ukraine les 1er et 4 septembre. L'occasion de retrouver grâce auprès du public français.